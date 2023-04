Paweł Fajdek ma gest – kupił żonie mocarnego SUV-a

Ciekawostki Najman chwali się nowym Rolls-Roycem. „Wypożyczalnia chce samochód z powrotem”

Młociarz Paweł Fajdek przez lata swojej sportowej kariery stworzył pokaźną kolekcję medali. Warto jednak wspomnieć o kilku jego największych osiągnięciach, w tym pięciu tytułach mistrza świata (ostatni złoty medal na mistrzostwach wywalczył w 2022 roku) Z kolei z ostatnich igrzysk olimpijskich wrócił z brązowym medalem. W sportowej karierze wspiera go żona Sandra. Para zna się od podstawówki i od wielu lat tworzy szczęśliwy związek. Żona stanowi dla sportowca prawdziwe wsparcie, a ten postanowił się "odwdzięczyć" za to, że Sandra trwa u jego boku. Udał się więc do salonu Audi i kupił jej samochód.

Żona Fajdka dostała mocarnego SUV-a

Prezentem jest czerwone Audi RS Q3 Sportback - SUV, który linią nadwozia ma nawiązywać do coupe. Samochód posiada pięciocylindrowy, benzynowy silnik o pojemności 2,5 litra, generujący 400 KM. Napęd trafia na wszystkie koła. Do pierwszej setki Audi RS Q3 Sportback rozpędza się w 4,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Na wrażenia z jazdy pani Fajdek raczej narzekać nie będzie. Ceny za model startują od 306 500 złotych. Tanio nie jest, ale czego nie robi się dla ukochanej.

Fajdek pochwalił się autem w mediach społecznościowych. "Idealny prezent dla żony nie ist... A jednak". Najprawdopodobniej sportowiec trafił w gusta swojej małżonki. "Idealna" - skomentowała pod postem Sandra.

