Ceny paliw to jeden z najgorętszych tematów 2022 roku. Pomimo ostatnich obniżek za litr benzyny i oleju napędowego nadal płacimy rekordowe kwoty. Choć tankowanie jest głównym powodem wizyty na stacji, to jednak przy kasie często sięgamy po produkty, które zdecydowanie zwiększają nasze nasze wydatki. Co najczęściej - oprócz paliwa - kupujemy na stacjach benzynowych?



Stacje paliw jak supermarkety? Kawa, hot dog i w drogę

Zdjęcie Co najczęściej - poza paliwem - kupujemy na stacjach paliw? / Informacja prasowa

Ciekawe dane płyną od twórców aplikacji PanParagon, której główną funkcją jest przechowywanie paragonów w telefonie. Okazuje się, że przy okazji tankowania najczęściej sięgamy po używki i zaspokajamy głód. Również ten nikotynowy.



Pierwsze pozycje na paragonowej liście raczej nie są zaskoczeniem. Oprócz paliwa najczęściej kupowanym produktem na stacjach jest kawa, z czego kierowcy najchętniej wybierają caffe latte. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się hot dog. W tym przypadku najczęściej wybieranym dodatkiem jest kabanos. Co ciekawe, bardzo wysoko w paragonowym zestawieniu uplasowały się... papierosy. Zajmują one trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych produktów na stacjach paliw.



Poza podium, ale nadal wysoko w zakupowej hierarchii znalazły się takie artykuły spożywcze jak:



batony,

energetyki,



napoje słodzone



burgery.

W pierwszej dziesiątce znajdziemy też: rogale, bagietki oraz wodę.



Nasze zestawienie pokazuje czarno na białym, że na stacjach paliw stawiamy na produkty spożywcze dostępne "od ręki" oraz takie, które łatwo konsumować podczas jazdy. Nic w tym dziwnego: będąc w dłuższej trasie chcemy oszczędzać na czasie, by jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu. W wyborze produktów na stacjach paliw dużą rolę odgrywa także zmęczenie. Nie da się ukryć, że kawa, energetyki czy słodycze dostarczają energii i pobudzają organizm do działania. W tym przypadku aspekt zdrowego odżywiania niestety schodzi na dalszy plan - komentuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.

Skoro znamy TOP 10 najczęściej kupowanych produktów na stacjach, to warto sprawdzić, o ile zdrożały one w ostatnich 12 miesiącach.



Oszczędzamy czas, ale nie... pieniądze

Zdjęcie O ile wrosły ceny produktów kupowanych przy okazji tankowania na stacjach paliw? / Informacja prasowa

Paragony kierowców nie pozostawiają żadnych złudzeń - za ulubione produkty na stacjach przyjdzie nam zapłacić więcej. O ile? Aby odpowiedzieć na to pytanie eksperci z aplikacji PanParagon wytypowali konkretne produkty z trzech kategorii będących najwyżej w rankingu najczęściej kupowanych produktów na stacjach paliw. Na tej podstawie porównane zostały średnie ceny z czerwca 2021 oraz czerwca 2022 roku. Czy różnica w kosztach rok do roku na jednym produkcie jest równie pokaźna jak w kontekście paliw?



W przypadku kawy, za identyczną caffe latte w czerwcu tego roku przyszło nam zapłacić średnio o 1 zł więcej niż w roku poprzednim. Taka sama różnica cenowa widoczna była przy zakupie hot dogów z kabanosem, które w poprzednim roku kosztowały 5,99 zł, natomiast w tym roku 6,99 zł. Palacze kupujący papierosy na stacjach paliw również musieli liczyć się z wyższymi wydatkami wynoszącymi około 80 groszy na jednej paczce - komentuje Antonina Grzelak