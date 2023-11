Spis treści: 01 Orlen sponsorem skoczni w Oberstdorfie

O ile takie dyscypliny jak siatkówka czy piłka nożna w Polsce można uznać za "letnie" sporty narodowe, to zimą bezkonkurencyjne bez wątpienia są skoki narciarskie. Z pewnością każdy, kto interesuje się skokami wie doskonale, jaką renomę ma Turniej Czterech Skoczni. Świadczy o tym choćby liczba edycji słynnego turnieju - na przełomie 2023 i 2024 roku odbędzie się już 72. raz. W jego ramach, jak sama nazwa wskazuje, skoczkowie rywalizują na czterech obiektach. Dwa zlokalizowane są w Niemczech (Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen), a dwa w Austrii (Innsbruck i Bischofschofen). Warto tutaj dodać, że tylko trzem zawodnikom udało się dotychczas wygrać wszystkie cztery konkursy w czasie trwania jednej edycji, a wśród nich znalazł się Kamil Stoch. Teraz na jednej ze skoczni będzie można zobaczyć logo polskiej firmy.

Niemiecki oddział Orlenu poinformował, że został nowym sponsorem tytularnym skoczni w Oberstodorfie, na której tradycyjnie odbywa się pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Wskutek zawartego partnerstwa jeden z najsłynniejszych tego typu obiektów na świecie będzie nosił nazwę Orlen Arena Oberstdorf Allgaeu. W ramach partnerstwa niemiecki oddział koncernu ma zapewnioną ekspozycję swojego logo na terenie obiektu. Logotypy już pojawiły się na terenie obiektu. Oznacza to, że logo koncernu na niemieckiej skoczni zobaczymy już w czasie zbliżającej się, 72. edycji słynnego konkursu. Dodatkowo Orlen opracował również nowy projekt logotypu areny. Co ciekawe, od 2017 r. obiekt ten nazywał się Audi Arena Oberstdorf. Teraz to ORLEN Arena Oberstdorf.

Niemiecki oddział Orlenu zwraca uwagę, że będzie to dla niego pierwsza współpraca obejmująca sporty zimowe. Piotr Guział, dyrektor zarządzający Orlen Deutschland, stwierdził, że "sponsorowanie słynnej na całym świecie skoczni narciarskiej" ma dla niemieckiego oddziału koncernu znaczenie strategiczne. Dodał również, że współpraca pozwoli "budować silną obecność regionalną i międzynarodową". Folrian Stern, dyrektor zarządzający skoczni stwierdził natomiast, że arena jest nie tylko miejscem, na których odbywają się ważne wydarzenia sportowe, ale też stanowi popularną atrakcję turystyczną.

Współpraca nie dotyczy wyłącznie samej skoczni. W ramach umowy Orlen ma objąć sponsoringiem również młodzieżową drużynę klubu narciarskiego z Oberstdorfu. Ponad 300 dzieci, które do niego należą, trenuje skoki narciarskie, kombinację norweską, biegi narciarskie i narciarstwo alpejskie. Zgodnie z umową współpraca ma obowiązywać przez cztery lata - do 2027 roku.