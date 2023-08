Spis treści: 01 Współczesne auta za duże na miejsca parkingowe

W Wielkiej Brytanii już od dłuższego czasu trwa debata dotycząca rozmiarów współczesnych samochodów i powiązanego z tym bezpieczeństwa pieszych. Dyskusje w tym temacie dodatkowo spotęgował niedawny wypadek, w którym na skutek błędu kierowcy Land Rovera zginęły dwie ośmioletnie dziewczynki. Jak przekonują niektórzy - wielkość nowoczesnych samochodów i upodobania klientów do limuzyn i SUV-ów to nie tylko gigantyczny problem dla mieszkańców brytyjskich miast, ale także dla samych kierowców. Dlaczego?

Współczesne auta za duże na miejsca parkingowe

Natalie Hitchins - dziennikarka serwisu analitycznego "Which?" - zauważa, że coraz większe samochody mogą wprawdzie charakteryzować się wyższym komfortem jazdy i wpływać na poczucie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, ale jednocześnie stanowią coraz większy problem w momencie poszukiwania wolnego miejsca parkingowego.

Jak się bowiem okazuje - ponad 160 z przetestowanych przez ekspertów współczesnych samochodów, jest zbyt dużych, by zmieścić na standardowym miejscu postojowym. Podczas, gdy rozmiary aut stale rosną, wielkość parkingów pozostaje niezmienna od dziesięcioleci.

Niektóre z pojazdów wystają nawet o pół metra

Przykładem może być jeden z największych obecnie dostępnych na rynku samochodów - BMW i7. Model, który mierzy blisko 5,4 metra długości i niemal 2 metry szerokości, w momencie zaparkowania na przeciętnym brytyjskim miejscu parkingowym, będzie wystawał o niemal pół metra. Niewiele mniejszy Mercedes Klasy S jest dłuższy od przeciętnej zatoki parkingowej o 45 cm, a Audi A8 o 37 cm. To jednak nie wszystko.

Jak przekonują eksperci z "Which?" - nawet jeśli uda nam się znaleźć odpowiednio długie miejsce postoju, problemem wciąż pozostaje wyjście z pojazdu. Analiza wykazała bowiem, że niemal 27 popularnych w Wielkiej Brytanii modeli jest zbyt szerokich, aby kierowcy mogli wygodnie otworzyć drzwi w momencie zaparkowania pomiędzy dwoma samochodami. Tutaj przykładem może być Land Rover Discovery, którego szerokość przekracza 2 metry. Oznacza to, że kierowca i pasażerowie mają zaledwie 16,35 cm przestrzeni pomiędzy drzwiami, a innym pojazdem. To mniej niż długość smartfona.

Coraz większe niezadowolenie na ulicach Wielkiej Brytanii

Niestety niesłabnące zamiłowanie kierowców do dużych samochodów przeradza się w coraz większe niezadowolenie brytyjskich grup aktywistycznych. Najbardziej aktywny w ostatnich miesiącach wydaje się być kolektyw o nazwie "Tyre Extinguishers", którego członkowie wypowiedzieli prawdziwą wojnę SUV-om jeżdżącym po ulicach brytyjskich miast. Wandale zakradają się późną porą pod domostwa, a następnie przebijają opony w samochodach.

Grupa przekonuje jednak, że działa w szczytnym celu. Jej zdaniem SUV-y to bezapelacyjnie największe zło tego świata i trzeba z nimi walczyć wszelkim metodami. Jak sami podkreślają - bez względu na zagrożenia jakie to niesie, nawet kosztem życia lub zdrowia ich właścicieli.

Zdjęcie Także w Polsce obowiązujące wymiary miejsc parkingowych są niewystarczające / INTERIA.PL

W Polsce mamy podobny problem

Zbyt małe miejsca postojowe to niestety problem nie tylko Wielkiej Brytanii. Także w naszym kraju obowiązujące wymiary miejsc parkingowych są obecnie niewystarczające, by pomieścić niektóre z nowoczesnych modeli.

Przypomnijmy, że według normatyw z 2018 roku, miejsce parkingowe w przypadku samochodów osobowych powinno mieć przynajmniej 5 metrów długości i 2,5 metra szerokości. W rzeczywistości jednak inwestorzy i deweloperzy chcąc zaoszczędzić pieniądze i zmieścić jak największą liczbę pojazdów, często decydują się wyznaczać miejsca co do milimetra, a niekiedy nawet celowo zaniżać ich wymiary.

Problem ten jest najbardziej widoczny zwłaszcza na parkingach podziemnych, gdzie niekiedy nawet po udanym zaparkowaniu pojazdu, wyjście z niego graniczy z cudem.