Land Cruiser 200 w limitowanej wersji Heritage Edition

Od ponad 60 lat Land Cruiser jest jednym z fundamentów gamy Toyoty. Samochód znalazł już ponad 10 mln odbiorców we wszystkich regionach świata. W USA dostępna jest limitowana edycja, która łączy najlepsze cechy wprost z XXI wieku z wieloletnią tradycją - Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition.

Zdjęcie Land Cruiser 200 Heritage Edition /

Toyota Land Cruiser wykorzystywana była zarówno jako wół roboczy, jak i reprezentacyjny środek transportu. Na jej koncie nie brakuje sukcesów sportowych z seryjnymi zwycięstwami w Rajdzie Dakar - to chyba najlepsze potwierdzenie tego, jak sprawdzona jest to konstrukcja.

Na rynku amerykańskim dostępna jest specjalna i limitowana wersja, która łączy w sobie wszystko to, co w historii Land Cruisera było najlepsze. Model Land Cruiser 200 Heritage Edition dostępny jest zarówno z dwoma jak i trzema rzędami siedzeń. Samochód oferowany jest w czterech wyjątkowo eleganckich kolorach nadwozia (biała perła oraz metaliczna czerń, szarość i grafit), ma grill z czarnego chromu i dostępne tylko w tej wersji 18-calowe felgi BBS w kolorze brązowym. Całość uzupełniają emblematy w stylu retro, nawiązujące do tradycji Land Cruisera.

Opisywane dodatki nie wpłynęły na zdolności terenowe Land Cruisera 200. Pod maską znajdziemy potężny, wolnossący silnik V8 o pojemności 5,7 litra, który generuje 381 KM i 401 Nm momentu obrotowego. 8-biegowa skrzynia automatyczna, napęd na cztery koła, centralna blokada mechanizmu różnicowego, reduktor - to auto naprawdę poradzi sobie w trudnych warunkach. Do tego dochodzi konstrukcja oparta o ramę i zestaw elektronicznych systemów pomocniczych z kamerą 360-stopni włącznie, które ułatwiają poruszanie się w terenie. Nie trzeba się obawiać zjeżdżania z głównej drogi - auto ma zamontowane osłony najważniejszych podzespołów.

Zdjęcie Land Cruiser 200 Heritage Edition /

Wnętrze wykończono czarną skórą i miękkimi obiciami, a brązowa nitka nawiązująca do koloru felg BBS dodaje wnętrzu wyjątkowego charakteru. Podgrzewane i wentylowane fotele przednie, podgrzewana kierownica, 9-calowy wyświetlacz systemu inforozrywki, 14-głośnikowy system audio Premium JBL, czterostrefowa klimatyzacja, panoramiczny dach dbają o komfort, a o bezpieczeństwo systemy Toyota Safety Sense.