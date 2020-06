Kolorowa Toyota RAV4 FunCruiser

Debiutujący w 1996 roku model RAV4 – pierwszy kompaktowy SUV na rynku – oferowany był między innymi w wersji nawiązującej do stylu pop-art. Nazwano ją FunCruiser Color Plus.

Kiedy 24 lat temu Toyota RAV4 po raz pierwszy pojawiła się na rynku, wzbudziła duże zainteresowanie. Połączenie lekkiego nadwozia samonośnego z charakterystycznym podwyższonym zawieszeniem i napędem 4x4 mogło oburzać off-roadowych purystów, zakochanych w swoich potężnych terenówkach na ramie, ale kierowcy aut osobowych byli zachwyceni. Wreszcie mogli podziwiać z własnego samochodu piękne scenerie na końcu nieutwardzonych szlaków, pełnych dziur i wertepów. RAV4 szybko zyskiwał popularność na całym świecie, stając się synonimem przygody i przyjemności z podróżowania.



Niemiecki oddział Toyoty postanowił jeszcze bardziej podkreślić rekreacyjny charakter RAV4 i w 1996 roku wprowadził do swojej oferty ekstrawagancką wersję RAV4 FunCruiser Color Plus. Po raz pierwszy klienci mogli stworzyć własną wersję kolorystyczną samochodu - kolekcja kompozycji kolorów nadwozia składała się z aż 136 opcji.

Kolorystyka jak z obrazów Andy’ego Warhola to najważniejszy, ale nie jedyny atut tej kultowej wersji pierwszego RAV4. Auto można było lepiej dostosować do swojego stylu życia także dzięki dodatkowemu wyposażeniu. Co ciekawe, inspiracją dla Toyoty był nie tylko pop-art i dzieła współczesnych malarzy, ale także tradycyjna japońska sztuka tkacka Bingata. Stąd bogactwo odcieni nawiązujących do kolorów natury.

Pierwszą decyzją był wybór nadwozia 3- lub 5-drzwiowego, potem trzeba było zdecydować się na podstawowy kolor karoserii, aż w końcu zaczynała się prawdziwa zabawa. Dobór części, które miały otrzymać kolor inny niż główna bryła nadwozia, był bardzo swobodny. Krzykliwe odcienie, lakiery metalizowane i z miką otwierały szerokie pole dla wyobraźni. Lakier lawendowy, słoneczny, opalizujący, błękitny czy jaskrawa wulkaniczna czerwień mogły trafić na spojler dachowy, zderzaki, tylną klapę, obudowę koła zapasowego, orurowanie przodu czy osłony boczne. Bogactwo wyboru obejmowało także różne opcje stalowych obręczy kół lub felg aluminiowych. Jeśli kogoś takie bogactwo możliwości przyprawiało o zawrót głowy, mógł skorzystać z katalogu z konkretnymi propozycjami oraz pełną gamą możliwości.

Łatwość montażu części w wybranym przez klienta kolorze była zasługą opracowanego przez Toyotę nowego tworzywa o nazwie Toyota Super Olefin Polymer (TSOP). Dzięki niemu nakładanie lakieru było bardzo proste i skuteczne, a co więcej polimer ten świetnie nadawał się do recyclingu.

Współcześnie Toyota również ma w swojej ofercie samochód o dużych możliwościach indywidualnego doboru kolorystyki nadwozia i wnętrza. Chodzi o model Aygo, którego stylistyka jest inspirowana mangą i anime. Pozostałe auta osobowe Toyoty są dostępne w dwukolorowej wersji Selection, która nie tylko wygląda bardzo stylowo, ale zawiera też długą listę wyposażenia. Toyota RAV4 w wersji Selection łączy czarny dach ze specjalnymi lakierami Selection Pure (biały perłowy), Selection Platinum (platynowy metalizowany), Selection Graphite (ciemnoszary metalizowany) lub Selection Sapphire (metalik o głębokim niebieskim odcieniu).