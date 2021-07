Kinowe hity napędzane przez samochody

Światy motoryzacji i kinematografii mają szczególną więź. W wielu kinowych hitach ważne role grały przecież samochody, a niektóre modele były dostępne w wersjach specjalnych, nawiązujących do filmów. Są też obrazy, które swoją rozpoznawalność zawdzięczają przede wszystkim samochodowym scenom - pościgom czy ucieczkom. Pewne jest, że kino i samochody są jak cola i lód, albo sushi i sos sojowy. Dobrze jest je łączyć i świetnie smakują w duecie.

W wielu filmach ważne role należały również do modeli Lexusa. Auta japońskiej marki pojawiały się w licznych hollywoodzkich produkcjach, jak również niezależnych dziełach, których nie sposób zliczyć. Strona Internet Movie Cars Database, skupiająca w jednym miejscu role samochodów w filmowych i serialowych produkcjach, na zapytanie "Lexus" zwraca kilkaset wyników. Od telewizyjnych programów, przez dokumenty, aż po kinowe hity - Lexusy na ekranie prezentują się świetnie. Oto kilka produkcji, w których zagrały samochody tej marki.

Raport mniejszości

W filmie reżyserii Stevena Spielberga, za kierownicą futurystycznego, koncepcyjnego Lexusa 2054 zasiada agent John Anderton, którego gra Tom Cruise. Próbując udowodnić swoją niewinność, Anderton przemierza kilometry studyjnym supersamochodem, zasilanym ogniwami paliwowymi, na pokładzie którego dominują supernowoczesne technologie i zaawansowana biometria. Wizja przyszłości z 2002 roku została zaprezentowana nie tylko w filmie. Lexus 2054 jesienią tego samego roku został również wystawiony na motoryzacyjnych targach w Paryżu.

Wyspa

Parę lat później, w 2005 roku, Lexus 2054 ponownie pojawił się na ekranie. W filmie "Wyspa" samochód gra epizodyczną rolę i różni się kolorem od tego, który zagrał w "Raporcie mniejszości". Akcja "Wyspy" dzieje się w połowie XXI wieku. Nic dziwnego, że w filmie Michaela Baya pojawia się akurat ten model Lexusa 2054. Sylwetka studyjnego auta jest widoczna w kilku momentach filmu, a samochód bezszelestnie przemyka po ulicach miasta przyszłości.

Czarna Pantera

Film osadzony w świecie Marvela po premierze w 2018 roku został obsypany nagrodami. Aż 3 Oscary i 38 innych nagród to nie lada wyróżnienie. Ważną rolę w tej produkcji odegrał Lexus LC 500. Na parę miesięcy przed kinową premierą "Czarnej Pantery" amerykański oddział Lexusa zaprezentował dwa Lexusy inspirowane filmem w reżyserii Ryana Cooglera. Black Panther Inspired LC był koncepcyjnym autem wzorowanym na superprodukcji. Nie dało się go pomylić z żadnym innym, choćby przez wizerunek pantery na masce czy charakterystyczne pazury na osłonach lusterek.

O ile tego pierwszego nie dało się kupić, japońska marka przygotowała również coś dla osób skłonnych do poszerzenia swojej samochodowej kolekcji. Tak powstał wzorowany na filmie Lexus LC Inspiration Series. Grand tourer otrzymał karbonowe wewnętrzne listwy progowe, 21-calowe felgi z lekkich stopów i rzecz jasna wyjątkowy, zaczerpnięty z filmu schemat kolorystyczny. Niebieskie nadwozie pomalowano specjalnym lakierem, a we wnętrzu dominowała biała, skórzana tapicerka. Do salonów w USA trafiło jedynie 100 sztuk samochodu. Piękne coupe z silnikiem V8 pod maską zagrało w "Czarnej Panterze" w towarzystwie nie mniej zadziornych Lexusów RC F.

Men in Black - International

Można śmiało powiedzieć, że najświeższa odsłona "Facetów w czerni" jest napędzana przez Lexusa. W filmie pojawiają się modele RC F, LX i RX Hybrid. Liczna reprezentacja japońskich aut nie zmienia jednak faktu, że to 464-konny RC F jest motoryzacyjną gwiazdą tego obrazu. Jak przystało na auto operacyjne służb, które radzą sobie z kosmicznymi wyzwaniami, Lexus RC F jest piekielnie szybki, drapieżny i zdolny do jazdy efektownymi bokami. Tylnonapędowe coupe to jeden z ostatnich takich samochodów. Napędzany potężnym, 5-litrowym i wolnossącym V8 Lexus w filmie Men in Black - International jest częścią rozsianej po całym globie floty, służącej agentom do walki ze złem. Co nie mniej ważne, po wystarczy nacisnąć przycisk, by zamienił się w ultrazaawansowany statek kosmiczny!