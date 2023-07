Jest praca w drogówce. Ile zarabia policjant? Można się zdziwić

Praca szuka człowieka. Polska Policja przypomina o trwającym naborze, wymaganiach które trzeba spełnić, a także atrakcyjnych warunkach pracy. Obecnie na stronie Służby Cywilnej można znaleźć kilkaset ogłoszeń pracy. Do pracy w wydziale ruchu drogowego zaprasza m.in. Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu - zwolnił się wakat dla Inspektora Wydziału Ruchu Drogowego. To świetna okazja, by przyjrzeć się, ile zarabia się w policji.

Zarobki w policji zależą od wielu czynników

Zarobki w policji są bardzo zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników. Zaczyna się od wynagrodzenia zasadniczego, które jest uzależnione od zaszeregowania. Do tego dochodzą dodatki stażowe i służbowe za stopień mundurowego. Mamy jeszcze mundurówkę, czyli nagrodę roczną - tzw. “trzynastkę". Na jakie pieniądze można więc liczyć w policji?

Reklama

Ile zarabia się w Policji?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego na początku 2023 roku, średnia wypłata za pracę w policji mieści się w widełkach od 5480 zł do 8720 zł brutto. Na pierwszy rzut oka wygląda to atrakcyjnie, jednak ogłoszenie z Komendy Powiatowej Policji daje nam nieco inny obraz całej sytuacji. W Bolesławcu jest bowiem poszukiwany Inspektor Wydziału Ruchu Drogowego, który byłby odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji, prowadzenie dokumentacji w systemie E-Komenda, zastępowanie sekretarki na czas jej nieobecności czy m.in. prowadzi ewidencję urządzeń pomiarowych.

Wymagania? Potrzebne będą: wykształcenie średnie, 6 miesięczne doświadczenie w administracji publicznej, umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet), znajomość ustawy o Policji, Prawie Ruchu Drogowego, Kierujących Pojazdami i Służbie Cywilnej. Ponadto żeby myśleć o pracy w policji, trzeba spełnić szereg wymagań formalnych. Osoba aplikująca do policji to:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

osoba która nie był skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

osoba korzystająca z pełni praw publicznych;

osoba posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

osoba dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Jako policjant zaparkujesz rower i załatwisz ważną sprawę

Co oferuje pracodawca? Pozwala wyjść w celu załatwienia ważnej sprawy, zapewnia miejsce do ćwiczeń i zajęć sportowo-rekreacyjnych, miejsce do odświeżenia się, pomieszczenie i stojaki na rowery oraz miejsce parkingowe na terenie urzędu. Co z wynagrodzeniem? Wynosi 3646,22 zł brutto, czyli tyle, ile od 1 lipca najniższa krajowa w Polsce.

Sama Policja w swoich komunikatach i grafikach promocyjnych zachęca rozlicznymi korzyściami z pracy. Są to:

możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej,

trzynasta pensja, dodatki, nagrody,

awans w stopniu i na stanowisku,

możliwość uzyskania praw emerytalnych po 25 latach pracy.

Dlaczego w policji brakuje ludzi?

Policja regularnie przypomina o naborach, bo braki kadrowe są ogromne - zatrudnienie wśród funkcjonariuszy wynosi 94,5 tys. policjantów, co oznacza, że brak niemal 13 tys. mundurowych. Wynika to między innymi z faktu, że ze stanowiskami żegnają się ci funkcjonariusze, którzy wskoczyli w mundur w latach 90. w ramach wielkich naborów po przekształceniu Milicji w Policję.