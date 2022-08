911 „Sally Special” to najdroższe nowe Porsche sprzedane na aukcji. Cena zwala z nóg

Producenci Elektryczny Macan dorówna wersji spalinowej? Przynajmniej pod kątem sprzedaży

Jakiś czas temu informowaliśmy o niecodziennym modelu Porsche 911, które powstało z inspiracji do postaci Sally Carrery z animowanego filmu "Auta". Model, który został zbudowany przy ścisłej współpracy Porsche z Pixar Animation Studios został wystawiony na aukcji charytatywnej słynnego domu aukcyjnego RM Sotheby's, a dochód ze sprzedaży miał zasilić konta dwóch organizacji charytatywnych. Teraz już wiadomo, że cały pomysł okazał się wielkim sukcesem.

Jak można wyczytać na stronie domu aukcyjnego - wyjątkowe Porsche 911 "Sally Special" zostało sprzedane za rekordową kwotę 3,6 miliona dolarów. Tym samym niebieska Carrera GTS stała się najdroższym, nowym modelem niemieckiego producenta na świecie.

Anonimowy zwycięzca złożył wielomilionową ofertę przez telefon. Poza samym pojazdem otrzyma on zegarek Porsche Design wykonany przy udziale firmy Pixar, nawiązujący stylistyką pokrowiec na samochód, zapasowy zestaw kół oraz specjalną książkę dotyczącą historii powstawania jedynego na świecie modelu.

Zdjęcie Porsche 911 „Sally Special” / materiały prasowe

Porsche 911 "Sally Special"

911 "Sally Special", podobnie jak Sally Carrera, jest samochodem jedynym w swoim rodzaju, zbudowanym wyłącznie w jednym egzemplarzu. To także pierwszy przypadek, gdy wytwórnia Pixar zaangażowała się w taki projekt. Model bazuje na najszybszym i najbardziej żywiołowym wariancie w gamie modelowej 911 Carrera - 480-konnym 911 Carrera GTS. Samochód wyposażono w manualną skrzynię biegów, co ma odzwierciedlać zamiłowanie Sally Carrery do szybkiej jazdy.

Pojazd obejmuje liczne, drobiazgowo dopracowane elementy z zakresu kastomizacji, wliczając w to nakładany ręcznie, niestandardowy lakier Sallybluemetallic oraz na nowo zaprojektowane pięcioramienne felgi przystosowano do 20- i 21-calowego rozmiaru aktualnej generacji 911. Tworzą one wizualne połącznie z 911 typ 996, na którym bazuje filmowa postać. Odniesień do animacji Pixara nie brakuje także we wnętrzu. Fotele zostały obszyte specjalną tapicerką w pepitkę w trzech kolorach, połączoną ze skórą o kredowym odcieniu.

