Zmodernizowany Hyundai Kona Electric z polskimi cenami

Tak jak dotychczas osoby zainteresowane zakupem elektrycznej Kony, mają do wyboru dwie wersje napędu, różniące się mocą silników oraz pojemnością baterii.

Podstawowa wersja Kony jest wyposażona w akumulator 39,2 kWh (zasięg 305 km) i silnik o mocy 136 KM, dzięki któremu przyspiesza do 100 km/h w 9,9 sekundy. Wariant z akumulatorem 64 kWh (zasięg 484 km) jest wyposażony w silnik elektryczny, który zapewnia maksymalną moc 204 KM i pozwala osiągnąć 100 km/h w 7,9 sekundy. Topowa wersja osiąga prędkość maksymalną 167 km/h, a wersja bazowa - 155 km/h. Obie wersje napędowe zapewniają 395 Nm momentu obrotowego.



Zmodernizowana Kona Electric występuje w trzech wersjach wyposażenia - Style, Premium i Platinum. Standardowe wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa zawiera systemy unikania kolizji czołowych, utrzymywania pasa ruchu, podążania na pasie ruchu oraz elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold. O komfort pasażerów i kierowcy dbają takie elementy wyposażenia jak klimatyzacja automatyczna, bezkluczykowy dostęp, kamera cofania, tylne czujniki parkowania, tempomat, wielofunkcyjna kierownica czy też fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego. Po raz pierwszy Kona Electric jest wyposażona w cyfrowy zestaw wskaźników z 10,25-calowym wyświetlaczem, natomiast ekran multimediów korzysta z dotykowego ekranu o przekątnej 8-cali. Korzystający z 6 głośników system info-rozrywki z cyfrowym radiem DAB umożliwia bezprzewodową łączność z Apple Car Play i Android Auto oraz obsługę technologii Bluetooth. Całość dopełniają stylowe elementy wyposażenia, w tym 17-calowe felgi aluminiowe, światła do jazdy dziennej LED, metalowe nakładki na pedały oraz boczne listwy w kolorze nadwozia, nadające bardziej miejskiego charakteru. Cena odmiany bazowej to 155 900 zł.



Bogatsza wersja Premium kosztuje 165 900 złotych gdy zdecydujemy się na wybór podstawowego silnika, a 183 900 złotych przy wyborze mocniejszego napędu. Na pokładzie wersji Premium znajdują się ponadto przednie podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, czujnik deszczu, przyciemniane tylne szyby, reflektory LED i światła tylne LED oraz system multimedialny z 10,25-calowym wyświetlaczem, fabryczną nawigacją, łącznością Bluelink oraz Premium Audio Krell ze wzmacniaczem i głośnikiem centralnym.



Dostępna wyłącznie z mocniejszym napędem wersja Platinum kosztuje 201 900 złotych. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa topowego wariantu obejmuje asystentów monitorowania martwego pola, ostrzegania o ruchu poprzecznym, unikania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, jazdy autostradowej oraz system ostrzegania o ograniczeniach prędkości i tempomat z funkcją Stop&Go. Ponadto możemy liczyć na elektrycznie sterowane fotele przednie, podgrzewane tylne fotele, wyświetlacz Head-Up, oświetlenie nastrojowe, ładowarka bezprzewodowa do smartfonów. Ponadto wersja Platinum oferuje elektrycznie składane lusterka i przednie czujniki parkowania, pompę ciepła i trójfazową ładowarkę pokładową 11kW, która skraca czas ładowania o ponad 2 godziny.



Do wersji Platinum można dokupić pakiet Leather, w którego skład wchodzi skórzana tapicerka w kolorze czarnym lub jasnobeżowym oraz wentylowane fotele, który kosztuje 6000 zł. Kona Electric jest dostępna opcjonalnie również kontrastowymi dachami w kolorze Chalk White i Phantom Black. W gamie kolorów pojawiły się nowe lakiery - Dive in Jeju, Silky Bronze, Shimmering Silver, Teal. Ponadto do wyboru są kolory Galactic Grey, Dark Knight, Sunset Red, Engine Red, Phantom Black oraz Chalk White.