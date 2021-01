Z Polski wyparowało ponad 50 tys. nowych aut!

Ubiegły rok był dla dealerów bardzo trudny. Sprzedaż nowych aut skurczyła się aż o 22 proc. do poziomu 488 002 pojazdów. Mało kto jednak wie, że blisko 54 tys. z nich "wyparowały" z Polski!

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że oficjalne statystyki dotyczące sprzedaży nowych aut mają mało wspólnego z rzeczywistością. Przykładowo - do klientów indywidualnych, do których zaliczane są również jednoosobowe działalności gospodarcze - trafia zaledwie trzy na 10 sprzedanych w Polsce nowych aut.



Pozostałe kupowane są przez tzw. klientów flotowych, czyli firmy i korporacje cyklicznie odświeżające swój park maszyn. Jedno na siedem tego typu aut rejestrowanych jest w Polsce wyłącznie po to, by - wkrótce po zakupie - wywieźć je zagranicę!



Chodzi o tzw. zjawisko "reeksportu", które od lat utrzymuje się w naszym kraju na poziomie 10-11 proc. W ubiegłym roku jego udział w polskim rynku oszacowano na niespełna 11 proc.

Chociaż reeksport wypacza obraz rynku motoryzacyjnego w Polsce, zjawisko jest korzystne dla dealerów. Dzięki niemu mogą oni bowiem zrealizować swoje zobowiązania wobec importerów. Jakie marki przodują w tym procederze?



Pierwsze miejsce zajmuje Skoda, której dealerzy w roku 2020 "wyeksportowali" z Polski blisko 13 tys. samochodów! Oznacza to, że udział reeksportu w sprzedaży czeskiej marki sięga aż 23 proc!



Drugie miejsce zajmuje Ford. Wg najnowszych szacunków aż 6,2 tys. sprzedanych w Polsce nowych aut tej marki szybko opuściło granice naszego kraju. To prawdziwy rekordzista zestawienia. Najnowsze dane wskazują, że 1 na 3 sprzedane w Polsce Fordy rejestrowane są nad Wisłą wyłącznie z zamiarem wywozu zagranicę!



Na trzecim miejscu znalazła się Dacia z wynikiem 5,7 tys. wywiezionych z Polski aut. To ponad 27 proc. ogólnej sprzedaży. Zagranicę trafia więc co czwarty zarejestrowany pierwotnie w Polsce jako nowy samochód rumuńskiego producenta!



Nie ulega wątpliwości, że za reeksportem stoją zorganizowani pośrednicy, z których oferty korzystają głównie zagraniczni klienci flotowi. Świadczy o tym chociażby lista najchętniej wywożonych z naszego kraju nowych aut. Pierwsza trójka to: 1. Skoda Fabia (ponad 4 tys. sztuk), 2. Skoda Octavia (niespełna 3,2 tys. sztuk) i 3. Dacia Duster (1,1 tys. sztuk). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze m.in.: 4. Forda Focusa (ponad 2 tys. sztuk) i 5. Renault Clio (niespełna 2 tys. sztuk).

W rankingu dziesięciu najchętniej wywożonych z polski nowych aut są w sumie aż cztery modele Skody (Fabia, Octavia, Kamiq, Karoq) i po dwa modele Dacii (Duster, Sandero) oraz Forda (Focus i Puma).