W salonie jak u Barei. Bierz co jest i podziękuj dilerowi

Na rynku dostępnych jest obecnie ok. 50 modeli lub wybranych wersji samochodów, które powinny zostać wyprodukowane i dostarczone do Polski w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy - wynika z analizy przeprowadzonej przez Carsmile. Na liście "perełek" znalazło się z jednej strony sporo elektryków i hybryd, a z drugiej - aut z ręczną skrzynią biegów i ubogim wyposażeniem.



Jeśli chodzi o marki, to stosunkowo krótkim - jak na obecne warunki rynkowe - czasie zamówienia na wybrane modele realizują m.in.:

Dacia,



Renault,



Volkswagen,



Mercedes,



KIA.



Volkswagen.



"Na postpandemiczne problemy z produkcją podzespołów, nałożyły się kolejne związane z wojną w Ukrainie. W efekcie znów naruszone zostały łańcuchy dostaw, dodatkowo skoczyły ceny surowców, brakuje wielu elementów wykorzystywanych do produkcji samochodów. A to skutkuje problemami w dostawie aut do Polski i powoduje, że niektóre modele czy wersje wyposażenia są w tej chwili w ogóle niedostępne na krajowym rynku" - mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile

Nowe auto jak u Barei. Bierz co jest i nie wybrzydzaj

Zupełnie nowym zjawiskiem są też zmiany wprowadzane przez dealerów w już przyjętych zamówieniach. Chodzi nie tylko o wydłużające się terminy dostaw, ale też korekty w wyposażeniu czy wręcz podwyżki cen samochodów. Trzeba też liczyć się z tym, że pierwotnie podana cena ulegnie pewnej modyfikacji, na przykład z powodu zmiany kursu walutowego czy rozpoczęcia nowego roku modelowego.



"Wbrew pozorom nie warto jednak z tego powodu odkładać decyzji o zakupie, bo auta drożeją obecnie w niespotykanym tempie ok. 24 proc. rocznie" - podkreśla Michał Knitter.

Te auta można mieć w krócej niż pół roku

Zdjęcie Auta z najkrótszym okresem oczekiwania według danych Carsmile / Informacja prasowa

Carsmile wytypował auta, których czas produkcji podawany obecnie przez dealerów, powinien się mieścić w 6 miesiącach. - Na tle rynku, gdzie czas oczekiwania na samochód wynosi obecnie od kilku miesięcy do ponad półtora roku, a wiele modeli jest w ogóle niedostępnych lub dealer nie jest w stanie podać nawet przybliżonego czasu produkcji, półroczny czas oczekiwania na dostawę pojazdu do Polski to rarytas. Do tego trzeba jeszcze wprawdzie dodać około miesiąca na formalności związane z rejestracją, leasingiem czy wynajmem, ale mimo tego auta z listy uznać dziś można za prawdziwe perełki.



Uwaga - zestawienie zawiera podawane obecnie przez dilerów przybliżone terminy produkcji wybranych modeli dla klientów, którzy w tej chwili chcieliby złożyć zamówienie. Na rynku mogą zdarzyć się sytuacje, że jakieś auto będzie dostępne w atrakcyjnym terminie, a nie znalazło się na liście, bo np. zostało zamówione wcześniej lub ktoś z niego zrezygnował i pojawiła się okazja zakupu. Tego typu przypadki nie zostały uwzględnione w zestawieniu, które opiera się wyłącznie na czasach produkcyjnych. Zestawienie zostało sporządzone na podstawie informacji dostępnych 23.05.2022. Ponieważ sytuacja na rynku jest dynamiczna, podane czasy produkcji mogą ulec zmianie w każdej chwili.



Elektryki z priorytetem produkcyjnym. To efekt polityki producentów

Na liście "perełek" znalazło się ok. 50 modeli lub wybranych wersji aut osobowych i dostawczych do 3,5 tony, bo często zdarza się, że krótki termin produkcji dotyczy tylko niektórych wariantów wyposażenia, a nie całego modelu. Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji znajduje się obecnie dany producent i z jakimi brakami części się zmaga. Priorytetową ścieżką wytwarzane są elektryki, a w przypadku niektórych marek również hybrydy. Koncernom motoryzacyjnym zależy bowiem na promowaniu elektromobilności - pozwala to optymalizować zyski (wysokie marże) i unikać kar za przekroczenie emisji CO2.

Zdjęcie Volvo XC40 Recharge 2023 / Informacja prasowa

Przykładem marki, która ma zdecydowanie najlepsze czasy produkcji dla elektryków jest Volvo. Na liście modeli, które mogą być wytworzone w czasie wynoszącym aktualnie ok. 4-6 miesięcy znalazły się dwa auta elektryczne - C40 Recharge oraz XC 40 Recharge. W przypadku pozostałych modeli tej marki nie ma obecnie możliwości zmieszczenia się z produkcją w czasie 6 miesięcy W Renault, które ma sporą gamę modeli dostępnych obecnie w czasie produkcyjnym do 6 miesięcy, elektryczny ZOE ma dodatkowy jeden miesiąc przewagi. MINI tylko dla elektrycznego modelu SE podaje termin produkcji mieszczący się w okresie 6 miesięcy. Na Dacię Spring poczekamy ok. 5 miesięcy, a na Volkswageny ID.4 oraz ID.5 odpowiednio 5 lub 4 miesiące. W przypadku tych dwóch marek, elektryki nie mają jednak czasowej przewagi nad innymi modelami - wynika z danych Carsmile. W przypadku Dacii warto z kolei zwrócić uwagę na problemy z dostępnością silników z LPG.



Kupujesz nowe auto? Uwaga na kraj produkcji

Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia w przypadku KIA. Po pierwsze widać tu relatywnie dobrą dostępność hybryd, choć pod pewnymi warunkami. W przypadku modelu Sportage pojawia się zastrzeżenie, że opcja plug-in może spowalniać produkcję. Z kolei w przypadku hybrydowej KIA Niro dochodzi niestety 2-miesięczny okres transportu auta do Polski, przez co model ten nie znalazł się w zestawieniu Carsmile, pomimo 6-miesięcznego okresu produkcji. Większą dostępność hybryd od "czystej" benzyny mamy też w przypadku niektórych modeli Forda.

Automat wydłuża czas oczekiwania

Z drugiej strony, krótkie terminy produkcji aut z logo KIA ograniczają się w dużym stopniu do manualnych skrzyń biegów, co dziś jest problematyczne dla nabywców, a niestety jest to obecnie warunek dobrej dostępności wielu modeli koreańskiej marki. Poza automatyczną skrzynią biegów, wśród elementów wyposażenia, które generalnie spowalniają dziś produkcję samochodów większości marek, wymienić można:



czujniki parkowania,



kamery cofania,



dwustrefową klimatyzację,



nawigację,



dotykowe ekrany,

wybrane typy świateł.



Chcesz kupić nowe auto? Zapomnij o logice

W przypadku niektórych modeli Porsche - tj. Cayenne i Panamera - ciekawostką jest brak wersji podstawowych. Podobnie jest w przypadku Tesli 3, gdzie im mniej elektroniki tym czas oczekiwania na auto jest... dłuższy, co może się wydawać nielogiczne w obecnej sytuacji rynkowej.



Warto też zwrócić uwagę na terminy produkcyjne podawane przez Toyotę, która do tej pory uchodziła za markę z relatywnie dobrą dostępnością aut. Niestety poczynione przez japoński koncern zapasy gotowych samochodów oraz części, najwyraźniej już się wyczerpały, gdyż w czasie ok. pół roku mają szanse wyprodukować się jedynie Toyota C-HR oraz Yaris, ale ten drugi tylko w najuboższej wersji (wybór lepiej wyposażonego Yarisa wydłuża czas oczekiwania na auto do ok. 8 miesięcy).



Zdjęcie Toyota Yaris 2020 / Informacja prasowa

Dobrze na tle rynku prezentują się natomiast terminy produkcji podawane dla większości modeli Volkswagena, choć koncern ten znacznie częściej od konkurencji, publikuje komunikaty o przerwach w pracy swoich fabryk, wywołanych czy to przez pandemie, czy przez wojnę. Trzeba tu jednak zachować czujność, bo VW na bieżąco aktualizuje listę tzw. restrykcji (niedostępne elementy wyposażenia) przez co podane w zestawieniu terminy oczekiwania na wybrane modele Volkswagena należy traktować orientacyjnie.



Na uwagę zasługuje też Mercedes, który deklaruje obecnie, że większość modeli wyprodukuje i dostarczy do Polski w czasie do 6 miesięcy. Dotyczy to jednak tylko ogólnej dostępności aut z logo Mercedesa w naszym kraju. Zgodnie ze strategią marki, poszczególni dealerzy mają indywidulanie przyznawane pule produkcyjne, które determinują czas oczekiwania na wybrany model czy wersję wyposażenia w konkretnym salonie. W efekcie, czas realizacji zamówienia może być u najbliższego dealera dłuższy niż deklarowane 6 miesięcy.