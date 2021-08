W Polsce wzrosła sprzedaż nowych samochodów. Kupują firmy

Producenci Toyota największym producentem samochodów na świecie

Tak wynika z opublikowanego we wtorek raportu KPMG i PZPM.

W I połowie 2021 r. zarejestrowano w Polsce o 34,6 proc. więcej samochodów niż rok wcześniej. Wzrost sprzedaży zanotowały również segmenty samochodów dostawczych (+57 proc.), samochodów ciężarowych (+96,8 proc.), przyczep i naczep (+121,7 proc.) oraz motocykli, których zarejestrowano o 17,3 proc. więcej r/r. Utrzymuje się tendencja malejącej liczby rejestracji autobusów (-4 proc.) i motorowerów (-20,2 proc.) - wynika z opublikowanego we wtorek raportu KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jak wskazano w raporcie, drugi kwartał 2021 r. był czwartym z rzędu rekordowym kwartałem pod względem liczby rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. Liczba nowych rejestracji tego rodzaju pojazdów w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła 75,8 tys. (+176,6 proc. r/r).

Autorzy raportu wskazali, że duży wzrost liczby rejestracji aut osobowych był możliwy dzięki dużemu popytowi wśród klientów instytucjonalnych, którzy zarejestrowali 179 tys. pojazdów (wzrost o 45 proc.), a którzy stanowią niemal 74 proc. rynku, oraz klientów indywidualnych, którzy nabyli 63,2 tys. nowych samochodów, o 12 proc. więcej niż w I połowie 2020 r.

"Obserwując wzrost rejestracji w pierwszej połowie bieżącego roku można powiedzieć, że branża odrabia straty z okresu pandemii. Szczególnym optymizmem napawają wyniki samochodów ciężarowych i dostawczych. Nie jest wykluczone, że ich rejestracje na koniec 2021 r. zbliżą się do poziomu ostatniego sprzed pandemii 2019 r." - powiedział cytowany w komunikacie Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Z raportu wynika, że producenci marek popularnych sprzedali w analizowanym okresie 193,5 tys. nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 32,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Wyższy wzrost odnotowano z kolei w segmencie marek premium+. Liczba rejestracji w tym segmencie wzrosła w I połowie 2021 r. o 46,1 proc. względem analogicznego okresu 2020 r. i wyniosła 48,6 tys. Zwiększony popyt na auta tej klasy można zaobserwować zarówno w przypadku klientów instytucjonalnych, którzy zakupili 43,3 tys. pojazdów (+48,1 proc.) oraz klientów indywidualnych, którzy zarejestrowali 5,3 tys. tego typu pojazdów, co przełożyło się na wzrost o 31,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

KPMG i PZPM wskazały także, że na rekordowa liczbę rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w I połowie roku złożyły się zarówno duży popyt wśród klientów instytucjonalnych, którzy w omawianym okresie zarejestrowali aż 57,5 tys. aut z napędami alternatywnymi, a więc o 173,5 proc., a także spore zakupy klientów indywidualnych - liczba rejestracji w pierwszej połowie 2021 r. wzrosła aż o 186,5 proc. r/r z wynikiem 18,3 tys. sprzedanych aut. Ze wszystkich typów napędów ponad trzykrotnie wzrosła liczba nowych pojazdów LPG, CNG/LNG (+246,4 proc.).

W raporcie zauważono także, że dla rynku samochodów dostawczych pierwsza połowa 2021 r. była najlepsza od lat. Liczba rejestracji w okresie od stycznia do czerwca br. wyniosła 38,7 tys. sztuk, czyli o 57 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Więcej nowych samochodów dostawczych kupili zarówno klienci instytucjonalni (+55,9 proc. r/r), jak i indywidualni (+64,5 proc. r/r). Jeszcze większą dynamikę wzrostu (+96,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku) odnotował segment samochodów ciężarowych, których w I połowie 2021 r. zarejestrowano 16 tys. sztuk. Największy wzrost wolumenu rejestracji odnotowano wśród pojazdów o DMC>16t (+106 proc. r/r), które spotkały się z największym załamaniem popytu w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei o 121,7 proc. do 15,3 tys. sztuk wzrosła liczba rejestracji nowych przyczep i naczep.

W I połowie 2021 r. utrzymała się tendencja malejącej liczby rejestracji autobusów w Polsce. Ich liczba wyniosła 664 sztuki, czyli o 4 proc. mniej niż w I połowie 2020 r. Pandemia COVID-19 nie zatrzymała dynamicznego rozwoju rynku motocykli w Polsce w całym 2020 r. Liczba ich rejestracji w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. również była większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wyniosła 12,2 tys. (+17,3 proc. r/r). Wzrósł popyt na wszystkie typy motocykli. Najwyraźniej wzrosła liczba rejestracji motocykli turystycznych (o 54 proc. r/r) - wynika z danych KPMG i PZPM. Za to sprzedaż motorowerów w pierwszej połowie 2021 r. ich sprzedaż zmalała o 20,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i wyniosła 5,9 tys. sztuk.

W raporcie stwierdzono także, że w I półroczu 2021 r. wyprodukowano w Polsce 234,7 tys. pojazdów, a więc o 16,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Wzrost względem I połowy 2020 r. odnotowano w wolumenie produkcji pojazdów dostawczych i ciężarowych (+21,2 proc.) oraz samochodów osobowych (+14,4 proc.), natomiast o 3,8 proc. zmniejszyła się liczba wyprodukowanych w kraju autobusów.

