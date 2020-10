Volkswagen Touareg R z polskimi cenami

Można już zamawiać w Polsce usportowioną odmianę Touarega, która jest hybrydą plug-in. Wraz z nią do cenników dołączyła też słabsza wersja eHybrid.

Zdjęcie Volkswagen Touareg R / Genewa 2020 Volkswagen Touareg R to hybryda plug-in

Topowy Touareg R napędzany jest jednostką 3.0 TFSI o mocy 340 KM, którą wspomaga elektryczny motor generujący 136 KM. Moc systemowa tego tandemu to 462 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 700 Nm. Te parametry pozwalają na sprint do 100 km/h w 5,1 s. Co ciekawe, to o 0,2 s... wolniej od wersji V8 TDI, generującej 422 KM oraz 900 Nm. Obecnie jednak nie znajdziemy jej w ofercie.



Reklama

Touarega R wyróżnia między innymi logo R na osłonie chłodnicy, nadkolu oraz klapie bagażnika, przyciemniane klosze tylnych lamp LED, dedykowane dla tego modelu zderzaki w sportowej stylistyce, oraz lakierowane na czarny połysk - tylny dyfuzor, osłona chłodnicy, obudowy lusterek zewnętrznych i listwy dekoracyjne wokół szyb. O dobre oświetlenie drogi przed Touaregiem dbają matrycowe reflektory LED IQ. Light. W ramach wyposażenia dodatkowego auto poruszać się może na 22-calowych obręczach "Estoril". Z kolei we wnętrzu Touareg R wyróżnia się fotelami ergoComfort obszytymi skórą Vienna, zupełnie nową, sportową podgrzewaną kierownicą pojemnościową oraz licznymi akcentami wnętrza zawierającymi logo R.



Za najmocniejszą odmianę Touarega w historii modelu (przebija nawet limitowaną wersję z 6-litrowym W12) trzeba zapłacić 395 990 zł.

Zdjęcie Volkswagen Touareg R /

Osoby zainteresowane napędem hybrydowym, ale które nie oczekują aż tak dobrych osiągów, mogą zdecydować się na odmianę eHybrid, która także wchodzi do polskich salonów. Auto korzysta z tego samego układu napędowego co R, ale moc systemowa została zmniejszona do 381 KM, zaś maksymalny moment obrotowy do 600 Nm. Taki Touareg nadal jest bardzo szybki i przyspiesza do 100 km/h w 6,3 s.

Odmiana eHybrid oferowana jest z wyposażeniem Atmosphere oraz Elegance, które różnią się głównie elementami stylistycznymi oraz wykończenia wnętrza, stąd identyczna cena - 340 790 zł. Co ciekawe hybryda nie występuje w usportowionej wizualnie wersji R-Line. Czyżby Volkswagen nie chciał robić konkurencji "pełnej eRce"?