Utrzymanie auta kosztuje coraz więcej. Dramatyczny wzrost cen napraw

Oprac.: Mirosław Domagała Motorynek

W ostatnim czasie na rynku motoryzacyjnym mamy do czynienia z kryzysem. Pandemia i wojna na Ukrainie doprowadziły do zerwania łańcuchów dostaw i braku części, zaś przymusowa elektryfikacja znacząco podniosła ceny samochodów. Do tego nałożyła się szalejąca, szczególnie w Polsce, inflacja.

Zdjęcie Podrożały części, ale najbardziej wzrosły koszty pracy mechanika / materiały prasowe