Toyota rusza z "wakacyjną" ofertą na nowe samochody

Według Polskiej Organizacji Turystycznej 87% deklarujących wyjazd na wakacje w tym roku wybierze Polskę. Jaki środek transportu wybiorą? Z raportu Instytutu Badań Zmian Społecznych wynika, że po pandemii udział osób poruszających się głównie autem wzrośnie do 80%. Toyota postanowiła wesprzeć polskich klientów w organizacji bezpiecznego urlopu i przygotowała specjalną ofertę rabatową pod hasłem „Polska rusza”, obejmującą większość modeli.

Toyota RAV4

Przed zbliżającymi się wakacjami, które zdecydowana większość Polaków zamierza spędzić we własnym kraju, Toyota postanowiła ułatwić zakup własnego, bezpiecznego samochodu i wprowadziła szeroką ofertę rabatów. Promocja obejmuje większość modeli - od Aygo po Land Cruisera, a obniżki sięgają nawet 38 000 zł.

Toyotę Aygo można obecnie kupić już od 37 300 zł, z rabatami sięgającymi 8910 zł. W Leasingu SmartPlan raty wynoszą od 431 zł netto. Promocyjne ceny obejmują także pakiety i dodatkowe wyposażenie. Na przykład Pakiet Comfort zamiast 3900 zł jest dostępny bez żadnych dopłat, zaś tylne czujniki pakowania kosztują złotówkę zamiast 1700 zł.

Yaris Classic, najmniejszy model dostępny zarówno z silnikiem benzynowym, jak i napędem hybrydowym, kosztuje obecnie od 48 000 zł, a rabaty na niego wynoszą nawet 6000 zł. Raty dla firm w programie SmartPlan zaczynają się od 504 zł netto. Na zakupie 16-calowych felg aluminiowych z oponami Goodyear Ultragrip Performance można zaoszczędzić niecałe 2000 zł, płacąc 4900 zł.



Ceny Toyoty C-HR w podstawowej wersji Comfort zaczynają się od 81 900 zł, zaś obniżki mogą wynieść nawet 17 100 zł. W Leasingu SmartPlan można korzystać z tego crossovera, płacąc od 815 zł miesięcznie netto. Nawigacja satelitarna Toyota Touch 2 with Go jest dostępna bez dopłaty, która w standardowym cenniku wynosi 2500 zł. To tylko jedna z kilkunastu obniżek cen pakietów i dodatkowych opcji.

Corolla, najpopularniejszy samochód w Polsce, to nowy model, który pojawił się na rynku w 2019 roku, a teraz jest dostępny na wyjątkowo korzystnych warunkach. Podstawowa cena Corolli Hatchback została obniżona z 75 900 zł do 67 900 zł, zaś Corolli TS Kombi do 70 900 zł. Rabaty na te modele mogą sięgnąć kwoty 14 500 zł. W ofercie dla firm Leasing SmartPlan raty na Corollę zaczynają się od 776 zł netto miesięcznie. Taniej można też dokupić m.in. felgi aluminiowe oraz czujniki parkowania.

Za Corollę Sedan wystarczy teraz zapłacić od 69 900 zł lub 757 zł netto miesięcznie w programie SmartPlan. Cena podstawowej wersji została obniżona o 8000 zł, zaś maksymalny rabat to 16 000 zł. Przednie i tylne czujniki parkowania kosztują 1 zł zamiast 2200 zł.

Hybrydowa Toyota Camry jest objęta obniżką akcyzy, która została uwzględniona w cenie w postaci 7,3-pocentowego rabatu EkoBonus, sięgającego kwoty do 13 200 zł. Samochód kosztuje od 142 900 zł lub też od 1338 zł netto miesięcznie w SmartPlanie. Przy zakupie można zaoszczędzić m.in. na zestawie aluminiowych felg i wysokiej klasy opon.

Ceny RAV4 zaczynają się od 111 900 zł, a rabaty sięgają 10 200 zł. Taniej można też kupić m.in. felgi aluminiowe z oponami Nokian, stopnie boczne czy pakiet Protection. Dla wersji benzynowej z 2019 roku jest oferowana nawigacja satelitarna za 0 zł. RAV4 Hybrid jest objęty rabatem EkoBonus w wysokości 7,3% ceny katalogowej, który może wynieść nawet 14 500 zł. Minimalna rata Leasingu SmartPlan za ten samochód to 1171 zł netto.

Terenowy Land Cruiser oferuje największe rabaty, sięgające 38 000 zł, a jego ceny za wersję z napędem 4x4 zaczynają się od 194 000 zł. Miesięczne raty w SmartPlanie mogą wynieść od 2205 zł netto. Na 19-calowych felgach aluminiowych i oponach Dunlop można zaoszczędzić 5000 zł.

Toyota Hilux kosztuje teraz od 123 700 zł. Aktualna oferta obejmuje rabaty do 16 800 zł. W Leasingu SmartPlan comiesięczna opłata wynosi od 1307 zł netto.