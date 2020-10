Toyota Highlander już z polskimi cenami

W salonach Toyoty rozpoczęła się przedsprzedaż nowego Highlandera. Jest to największy SUV w europejskiej gamie Toyoty. Auto dostępne jest tylko z napędem hybrydowym.

Zdjęcie Toyota Highlander / Nowe samochody Toyota Highlander wjeżdża do Europy

Highlander to jeden z największych SUV-ów dostępnych w Polsce o długości 4950 mm i bardzo przestronnym wnętrzu. Przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń bagażnik do wysokości rolety mieści 658 l, a po złożeniu drugiego rzędu powstaje przestrzeń bagażowa o pojemności aż 1909 l (do sufitu) oraz płaska podłoga.



Reklama

Highlander jest oferowany w trzech wariantach wyposażenia. Już podstawowy Prestige zawiera trzystrefową klimatyzację z funkcją wykrywania liczby pasażerów, bezkluczykowy dostęp, diodowe reflektory oraz 20-calowe felgi. Standardem jest także elektrycznie unoszona klapa bagażnika, skórzana tapicerka z perforacją, podgrzewanie przednich foteli oraz przedniej szyby i rolety na szybach przy drugim rzędzie siedzeń.

Jeśli chodzi o elektronikę, to możemy liczyć na system multimedialny Toyota Touch 2 z 8-calowym ekranem dotykowym, 6 głośnikami i 7-calowy wyświetlacz komputera pokładowego. Systemy bezpieczeństwa czynnego to m.in. Toyota Safety Sense z tempomatem adaptacyjnym, system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall, układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, system monitorowania martwego pola w lusterkach i ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, a także system stabilizacji toru jazdy przyczepy i off-roadowy system Trail Mode, który blokuje tylne koło bez przyczepności, zwiększając moment obrotowy na drugim kole. Podczas manewrów kierowcę wspomaga układ detekcji przeszkód ICS oraz kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi i automatycznym systemem jej czyszczenia.

Zdjęcie Toyota Highlander /

Wersję Prestige można wzbogacić o pakiet Tech, który zawiera 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej, system audio JBL z 11 głośnikami, nawigację satelitarną z 3-letnią aktualizacją map i wentylację przednich foteli. Za takie auto zapłacimy 251 900 zł.



Alternatywą jest odmiana Executive z cyfrowym lusterkiem wstecznym, systemem kamer 360 stopni i wyświetlaczem HUD, dachem panoramicznym, podgrzewanym skrajnym fotelom w drugim rzędzie siedzeń i otwieraną gestem klapą bagażnika. Cena Highlandera Executive to 267 900 zł.



Zdjęcie Toyota Highlander /

Nowy SUV Toyoty dostepny jest tylko z jednym rodzajem napędu - hybrydowym. Stanowi on połączenie silnika 2,5 l i dwóch motorów elektrycznych napędzających przednie koła oraz silnika elektrycznego przy tylnej osi, które razem tworzą napęd AWD-i. Auto o łącznej mocy 246 KM rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,3 s. Jego deklarowane zużycie paliwa to 6,6 l/100 km.



Przedsprzedaż nowego Highlandera rusza 26 października. Samochód trafi do salonów w styczniu 2021 roku.