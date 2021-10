Toyota Corolla z rekordowym wynikiem sprzedaży

Wrzesień był rekordowym miesiącem dla Toyoty Corolli. Nie tylko kompaktowa Toyota ponownie umocniła się na pozycji lidera polskiego rynku w statystykach rejestracji, ale zebrała najwięcej zamówień w ciągu miesiąca. 4056 egzemplarzy zamówionych w ciągu 30 dni to absolutny rekord w historii Toyoty w Polsce. Dla porównania, dotychczasowa największa liczba zamówień kompaktowych Toyot na poziomie 3598 aut miała miejsce w czerwcu 2019 roku, kiedy jednocześnie w ofercie marki były dostępne Auris hatchback i TS Kombi, Corolla sedan poprzedniej generacji oraz nowa Corolla oferowana w trzech odmianach nadwozia.

4056 Corolli zamówionych w ciągu 30 dni września przekłada się na jedną Corollę co 11 minut. Co więcej, aż 79 procent zamówień dotyczyło wersji hybrydowych. Najpopularniejszym rodzajem nadwozia był w minionym miesiącu sedan (2259 egz.), nadwozie TS Kombi zostało zarezerwowane 1449 razy, zaś hatchback 348 razy. 76 procent wszystkich zamówionych samochodów otrzymało drugą w kolejności wersję wyposażenia Comfort.

Pięć modeli Toyoty w Top 10 polskiego rynku



We wrześniu, tak jak w wielu poprzednich miesiącach, Corolla zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych samochodów w Polsce. Polacy zarejestrowali w ciągu 30 dni 1487 egzemplarzy kompaktowej Toyoty. Drugie miejsce zajęło RAV4 z wynikiem 1 352 aut, szóste Yaris, który trafił do 685 kierowców, dziewiąte Toyota C-HR z wynikiem 628 rejestracji i dziesiąte Toyota AYGO z wynikiem 614 aut.

Od początku roku Corolla zanotowała 16 351 rejestracji (+30 procent rok do roku), co zapewnia jej silną pozycję lidera i aż 4,7-procentowy udział w całym rynku nowych samochodów w Polsce. Drugim najchętniej kupowanym autem jest Yaris, który trafił do 12 490 kierowców (+16 procent rok do roku). RAV4 zajmuje piąte miejsce (9330 egz., +53 procent rok do roku), a Toyota C-HR ósmą pozycję (7 206 egz., +19 procent rok do roku).

Wrzesień kolejnym dobrym miesiącem dla Toyoty



W minionym miesiącu Toyota po raz kolejny zarejestrowała najwięcej samochodów osobowych ze wszystkich marek. Do klientów trafiło 5 406 aut, czyli 16,3 procent wszystkich nowych samochodów. W ciągu 9 miesięcy 2021 roku liczba rejestracji aut osobowych Toyoty sięgnęła 57 122 egzemplarzy, o niemal 20 000 pojazdów więcej niż zanotowała druga najpopularniejsza marka i o 36 procent więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Udział w rynku Toyoty wynosi obecnie 16,4 procent.

Cztery osobowe Toyoty liderami segmentów



We wrześniu pierwsze miejsca w swoich segmentach zajęły obok Corolli i RAV4 także Aygo i Toyota C-HR. Wyniki Yarisa i Camry (281 aut) z minionego miesiąca dały im drugie miejsce w segmencie, zaś oferowany wyłącznie z napędem hybrydowym Highlander był trzeci w klasie dużych SUV-ów (210 aut).

Biorąc pod uwagę wyniki z trzech kwartałów 2021 roku, pierwsze miejsca w segmentach zajmują Aygo, Yaris, Corolla, Toyota C-HR i Toyota RAV4. AYGO już tradycyjnie odpowiada za około połowę sprzedaży samochodów segmentu A -licząc od stycznia do września jego udział w tej klasie aut wyniósł 49 procent. Największy wzrost rejestracji rok do roku, w okolicy 50 procent, zanotowały RAV4 (+53 procent), Camry (+52 procent) oraz AYGO (+49 procent).

Sukces PROACE CITY - wzrost rejestracji o 153 procent



Wrzesień potwierdził bardzo dobrą pozycję Toyoty na rynku aut użytkowych. Kompaktowy van PROACE CITY nie tylko już tradycyjnie zajął we wrześniu pierwsze miejsce w swoim segmencie z wynikiem 256 egzemplarzy, ale od stycznia do września 2021 roku zanotował wzrost rejestracji aż o 153 procent do liczby 3 986 aut, co również daje mu pierwsze miejsce i bardzo dużą przewagę nad konkurentami. Udział PROACE’a CITY w klasie kombivanów wynosi obecnie 24,4 procent.

Toyota PROACE zajęła we wrześniu drugie miejsce wśród vanów średniej wielkości z wynikiem 139 aut, zaś wynik 1 931 samochodów wypracowany w ciągu trzech kwartałów 2021 roku daje temu modelowi trzecie miejsce w segmencie.

Hilux jest drugim najpopularniejszym pick-upem w Polsce. We wrześniu trafił do 80 kierowców, zaś od początku roku zanotował 879 rejestracji, o 73 procent więcej niż w tym samym okresie 2020 roku.

