Rynek aut użytkowych powoli odrabia straty

​We wrześniu br. zarejestrowano w Polsce 7838 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych oraz ciężarówek. To o 11,18 proc. więcej niż rok temu we wrześniu - podał Samar. Używanych pojazdów użytkowych sprowadzonych z zagranicy zarejestrowano we wrześniu ponad 11 tys.

Zdjęcie Sprzedaż samochodów użytkowych pośrednio świadczy o stanie gospodarki /Wojtek Laski /East News

W poniedziałek Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar poinformował, że w Polsce zarejestrowano 7838 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek. To wynik o 8,94 proc. większy niż w sierpniu tego roku oraz o 11,18 proc. wyższy w zestawieniu z wrześniem roku 2019.

Reklama

Według Samaru, w ciągu III kwartałów 2020 r. zarejestrowane zostały 59 664 nowe pojazdy użytkowe. Był to wynik o 27,58 proc. (22 720 sztuk) mniejszy niż w takim samym okresem ub. roku.



We wrześniu br. zarejestrowanych zostało 5898 nowych samochodów dostawczych o DMC do sześciu ton. To wynik o 1,01 proc. lepszy niż w sierpniu tego roku oraz o 22,44 proc. wyższy, gdy zestawimy go z wrześniem 2019 roku. Od początku roku w Polsce zostało zarejestrowanych 46 756 nowych samochodów dostawczych, o 22,82 proc. (13 823 sztuk) mniej rok do roku - czytamy



Nowych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton, zarejestrowano we wrześniu 1940. To wynik o 43,07 proc. większy niż w sierpniu tego roku, ale o 13,12 proc. mniejszy w porównaniu z wrześniem 2019 r. Do końca III kwartału 2020 r. wydziały komunikacji zarejestrowały łączne 12 908 nowych pojazdów ciężarowych, tj. o 40,80 proc. (8 897 sztuk) mniej niż w takim samym okresie 2019 r. - podano.



Według analityków Instytutu, gwałtowny spadek sprzedaży nowych ciężarówek w zestawieniu z ubiegłym rokiem to głównie efekt pandemii koronawirusa oraz związanych z nią obostrzeń w życiu społecznym i gospodarczym. Wstrzymanie na kilka miesięcy produkcji spowodowało brak dostępności niektórych modeli, a wiele firm w obawie o pogorszenie kondycji finansowej wstrzymało decyzje zakupowe. Jednak w czerwcu, wraz z odmrażaniem gospodarki, sprzedaż zaczęła wracać do poziomów z początku roku.



"Firmy transportowe zorientowały się, że pandemia nie przeminie z dnia na dzień i trzeba wrócić do działalności, by nie generować dalszych strat" - ocenili.



Używanych samochodów dostawczych o masie całkowitej do 6 ton zarejestrowano we wrześniu 8287, to o 14,95 proc. więcej niż w sierpniu tego roku, oraz o 15,82 więcej niż we wrześniu 2019 roku. Od początku roku do naszego kraju sprowadzono i zarejestrowano 64 375 używanych aut dostawczych, o 8,11 proc. (5 682 sztuki) mniej rdr.



Natomiast używanych ciężarówek o DMC powyżej 6 ton zarejestrowano we wrześniu 2833 sztuk. To o 26,64 proc. więcej niż w sierpniu br. oraz o 31,22 proc. więcej rok do roku. W ciągu III kwartałów 2020 w Polsce zarejestrowano łącznie 18 454 używane samochody ciężarowe, o 12,86 proc. mniej rdr - czytamy w raporcie Samaru.