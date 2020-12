Rekordowe spadki sprzedaży. To prawdziwy dramat

Rok 2020 na długo pozostanie w pamięci producentów pojazdów. Najnowsze dane dotyczące sprzedaży nowych samochodów nie pozostawiają złudzeń. Mamy do czynienia z prawdziwym dramatem!

Zdjęcie W Europie popyt na nowe auta spadł aż o 1/4 /Adobe Stock Samochody elektryczne Miał być milion aut na prąd w Polsce. Już jest, ale w Europie!

Jak informuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego - w listopadzie 2020 roku na terenie Unii Europejskiej zarejestrowano dokładnie 897 692 nowe samochody osobowe. To wynik aż o 12 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie anno domini 2019. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że dane nie odzwierciedlają rzeczywistego obrazu tragedii. Pamiętajmy że od 1 stycznia na terenie Wspólnoty zaczyna obowiązywać nowa norma emisji spalin Euro 6d w wyniku czego dealerzy masowo rejestrują właśnie niesprzedane, fabrycznie nowe auta z dotychczasową normą Euro 6d temp.



Z danych ACEA wynika, że cztery kluczowe rynki samochodów osobowych w UE odnotowały w ostatnim miesiącu spadki. Najpoważniejsze - dwucyfrowe - zanotowano we Francja (- 27 proc.) i Hiszpanii (-18,7 proc.). Nieco lepiej sytuacja wygląda obecnie we Włoszech (-8,3 proc) i w Niemczech (-3,0 proc.).



Reklama

W Polsce listopad zamknął się rejestracją 41 675 nowych aut osobowych, co oznacza spadek popytu o 8,2 proc. Od początku roku na polskich drogach przybyło dokładnie 376 840 fabrycznie nowych aut. Dla porównania wynik po 11 miesiącach 2019 kształtował się na poziomie 503 099 samochodów. Oznacza to, że w skali roku popyt na nowe auta spadł nad Wisłą o rekordowe 25,1 proc!



Polska wpisuje się - niestety - w europejską średnią. Od stycznia do listopada bieżącego roku rynek samochodów osobowych w UE skurczył się o 25,5 proc. do około 9 milionów sztuk. To spadek o ponad 3 miliony sztuk w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Najgłębszy spadek do tej pory w 2020 roku, odnotowała Hiszpania, gdzie popyt na nowe auta zmalał aż o -35,3 proc. O poważny kryzysie mówić też mogą dealerzy we Włoszech (-29,0 proc.), Francja (-26,9 proc.) czy największym pojedynczym rynku Wspólnoty - w Niemczech (-21,6 proc.).