Porsche podsumowuje pierwsze półrocze 2020 roku

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku Porsche dostarczyło klientom na całym świecie 116 964 samochody. Kryzys koronawirusa i wynikające z niego kilkutygodniowe zamknięcie Porsche Centrów spowodowały 12-procentowy spadek dostaw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Zdjęcie /INTERIA.PL

Najpopularniejszym modelem było Cayenne, z łączną liczbą 39 245 dostaw; Macan trafił do 34 430 nabywców. Dużą popularnością cieszyło się 911, które uzyskało wynik 16 919 dostaw, co stanowi 2-procentowy wzrost względem 2019 roku. Również Taycan jest niezmiennie dobrze przyjmowany przez klientów: w pierwszej połowie roku, w kontekście rozłożonego w czasie wprowadzenia na rynek, Porsche dostarczyło 4480 egzemplarzy modelu.



Relatywnie pozytywny trend widoczny jest na rynkach Azji i Pacyfiku, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. W pierwszej połowie 2020 roku Porsche dostarczyło tamtejszym klientom łącznie 55 550 samochodów. Chiny, z wynikiem 39 603 dostaw, pozostają największym rynkiem zbytu producenta sportowych aut. Silnymi rynkami w tym regionie były też Korea i Japonia - ze sprzedażą, odpowiednio, 4242 i 3675 sztuk, oba wykazały dwucyfrowe tempo wzrostu na tle wyników z pierwszego półrocza ubiegłego roku. Nabywcy w Europie od stycznia do czerwca odebrali 32 312 samochodów, a w Stanach Zjednoczonych - 24 186.