Polacy rzucili się po nowe auta. Sprzedaż samochodów ostro w górę

Oprac.: Paweł Rygas Motorynek

Dealerzy mogą zaliczyć pierwszy kwartał 2023 roku do udanych. W okresie od 1 stycznia do końca marca z polskich salonów wyjechało 123 tys. nowych samochodów. To aż o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W statystykach dominuje jedna marka.

Zdjęcie Toyota jest obecnie najchętniej wybieraną marką nowych samochodów w Polsce / Informacja prasowa