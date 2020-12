​46 proc. ankietowanych Polaków w ciągu najbliższego roku planuje zakup samochodu - wynika z najnowszego badania "Portfele Polaków pod lupą". Co czwarty kupujący zdecyduje się na zakup auta online - czytamy.

46 proc. ankietowanych osób, w tym samozatrudnionych przedsiębiorców, w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zakup samochodu. W tej liczbie 58 proc. kupujących sięgnie po pojazd używany, a pozostali po nowy - wynika z badania "Portfele Polaków pod lupą" przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services.

Daria Zielaskiewicz z VWFS wskazuje, że wynik 42 proc. decydujących się na zakup nowego pojazdu to duża grupa. "To znacznie większy odsetek niż dotychczas. W roku 2019 wśród zakupionych na naszym rynku samochodów osobowych zaledwie 1/3 stanowiły nowe auta" - podała. Co więcej, w tej 1/3 aż 70 procent stanowiły auta kupione przez firmy.



Z badania wynika, że niemal 70 proc. ankietowanych uznało, że pandemia nie ma wpływu na ich plany zakupu auta lub że ten zakup zostanie tylko odsunięty w czasie.



W ocenie autorów badania, na umocnienie w tym postanowieniu może wpływać fakt, że samochód oceniany jest za najbezpieczniejszy obecnie środek transportu ze względu na odizolowanie podróżujących od otoczenia. W badaniu blisko 43 proc. osób wskazało, że częściej niż przed wybuchem pandemii korzysta z samochodu. Z drugiej strony, niemal tyle samo osób ograniczyło w tym czasie korzystanie z komunikacji publicznej.



W badaniu zwrócono też uwagę na sposób zakupów oraz przeniesienie do internetu wszystkich aktywności. Według VWFS, ten kierunek był w zasadzie nieunikniony, ale wprowadzenie obowiązkowego dystansu społecznego przyspieszyło przejście do sfery online w wielu obszarach.



Jak wynika z badania, 3 na 4 ankietowanych szuka informacji na temat samochodów, które planują kupić, na największych portalach online z moto ogłoszeniami. Prawie połowa (44 proc.) korzysta również ze stron internetowych marek i producentów pojazdów, a 1/5 - ze stron firm finansujących zakup aut.



Według autorów badania, poszukiwanie informacji to jedna strona medalu, druga to zakup samochodu w sklepie internetowym.



"Od chwili wybuchu pandemii kupujemy znacznie częściej w internecie - co deklaruje niemal 2/3 respondentów, ale zakup pojazdu jest postrzegany nieco inaczej. Trzy na cztery badane osoby to tradycjonaliści i wolą nabyć auto w salonie" - wskazała Zielaskiewicz.



Dodała, że pozytywnym zaskoczeniem mogą być jednak odpowiedzi aż 24 proc. ankietowanych, którzy zdecydowaliby się na zdalny zakup samochodu. Ta grupa będzie rosła, dlatego producenci aut uruchamiają internetowe sklepy i platformy sprzedaży kolejnych marek. "Liderzy wystartowali już dawno" - zaznaczyła.



Autorzy badania pytali również respondentów o planowany budżet na zakup auta.



"Wśród osób planujących zakup nowych aut, ponad połowa (56 proc.) jest w stanie zaakceptować cenę do 100 tys. zł, 25 proc. pytanych wyda nawet do 150 tys. zł" - czytamy.



Natomiast w grupie chętnych na zakup samochodu używanego, 83 proc. respondentów planuje zmieścić się w budżecie nieprzekraczającym 50 tys. zł.



Jak podkreśliła ekspertka, wysokość budżetów, które badani planują przeznaczyć na samochody, przekłada się także na sposób finansowania takich zakupów. "Gotówka jest tu niekwestionowanym numerem 1, wskazuje ją 65 proc. osób prywatnych i 72 proc. przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą" - podała.



Wskazała, że powrót do swoich zasobów to również jeden z efektów pandemii, choć oceny własnej sytuacji materialnej dokonywane przez respondentów badania VWFS są pozytywne.



"Z badania wynika bowiem, że dobrze lub bardzo dobrze widzi swoją obecną kondycję finansową 37 proc. pytanych, a prawie połowa nie zauważyła zmian. Zważywszy na +covidową+ rzeczywistość i niepewne czasy te odpowiedzi należy zaliczyć do pozytywnych, szczególnie, że 84 proc. uczestników badania nie odnotowało żadnego wpływu pandemii na swoją sytuację materialną lub wpływ ten był niewielki" - dodała.



Według Zielaskiewicz, respondenci pozytywnie oceniają nie tylko stan swoich portfeli, ale i zapowiadają zakupy samochodów w bliskiej perspektywie. "Rynek będzie miał więc szansę powrotu do corocznych wzrostów sprzedaży aut" - podsumowała.



Badanie "Portfele Polaków pod lupą" zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie VWFS, zrealizowane zostało pod koniec listopada 2020 r. na próbie 1000 osób.(PAP)