Niemal 5 mln zł za 6 aut do kontroli strefy!

W przetargu na zakup nowych sześciu aut do e-kontroli parkowania wpłynęła jedna oferta. "Zaproponowana w niej kwota mieści się w zaplanowanym budżecie" - podał w środę Zarząd Dróg Miejskich. ZDM zakłada, że przetarg może udać się rozstrzygnąć w wakacje, wówczas jesienią pierwsze pojazdy byłyby w Warszawie.

Przetarg na dostawę nowych aut do e-kontroli ZDM rozpisał pod koniec kwietnia. Dotyczy sześciu samochodów elektrycznych wyposażonych w systemy, które skanują tablice rejestracyjne samochodów zaparkowanych w strefie płatnego parkowania i wychwytują te, których kierowcy nie zapłacili za parkowanie.

"Ofertę, opiewającą na 4 mln 905 tys. zł, złożyła firma MCX PRO. Jej propozycja jest korzystna - mieści się w zaplanowanym budżecie. Teraz będziemy ją analizować i w razie potrzeby prosić o uzupełnienie dokumentacji przez składającego" - poinformował na stronie internetowej stołeczny ZDM.

"Ponieważ chodzi o dostarczenie nie tylko aut, ale i systemów, które muszą poprawnie działać, w czerwcu poddamy oferenta dwóm testom. Jeden z nich będzie testem efektywności i zostanie przeprowadzony na wybranym przez nas odcinku ulicy. Podczas niego sprawdzimy m.in., czy zaproponowany przez MCX PRO system prawidłowo odczytuje tablice rejestracyjne" - dodano w informacji.

Białe auta z charakterystycznymi czujnikami na dachu kontrolują stołeczną strefę płatnego parkowania od stycznia ubiegłego roku. Najpierw były to dwa samochody, a od września dołączył trzeci.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a przetarg uda się rozstrzygnąć w wakacje, to jesienią pierwsze nowe cztery pojazdy trafią do Warszawy. Dwa następne w 2022 roku. "Co oznacza, że w tym roku pojazdów sprawdzających parkowanie będzie łącznie siedem, a w przyszłym roku - dziewięć" - zaznaczył ZDM.

"Auta do e-kontroli przyczyniły się w zeszłym roku do wystawienia 165 tys. kar za nieuczciwe parkowanie, czyli ponad połowy wszystkich. Skontrolowały w tym czasie 1,3 mln samochodów" - podano.

ZDM przekazał także, że warszawski system e-kontroli jest rozwiązaniem nowatorskim, ponieważ żaden europejski system nie potrafi określić położenia kontrolowanego pojazdu z taką dokładnością. "Inne polskie miasta, zachęcone warszawskim przykładem, też chcą wprowadzić system e-kontroli. Takie auta mają się pojawić m.in. w Trójmieście" - podkreślono.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta od stycznia pierwsza godzina postoju w SPPN kosztuje 3,9 zł; druga 4,6 zł; trzecia 5,5 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy płacą 3,9 zł.

Opłaty obowiązują w dni powszednie od godz. 8 do 20, a nie - jak jeszcze w ubiegłym roku - do godziny 18. Nadal 2 maja, 24 i 31 grudnia są dniami, gdy nie trzeba płacić za parkowanie w stolicy.



