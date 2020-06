Mercedes GLA w wersjach AMG debiutuje w Polsce

Mercedes-AMG GLA wjeżdża do polskich salonów i to od razu w trzech wersjach mocy.

Zdjęcie Mercedes-AMG GLA 45 S / Genewa 2020 Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ debiutuje

Gamę usportowionych wersji drugiej generacji kompaktowego crossovera Mercedesa, otwiera odmiana 35, wyceniona na 219 900 zł. Tak jak pozostałe, korzysta ona z 2-litrowego silnika, który w jej przypadku generuje 306 KM oraz 400 Nm. Całość trafia na wszystkie koła, za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej. Sprint do 100 km/h zajmuje 5,2 s. Wyposażenie standardowe obejmuje między innymi 19-calowe felgi, częściowo skórzaną tapicerkę, sportowe fotele i zawieszenie AMG Ride Control.

Znacznie droższą propozycją jest AMG GLA 45, kosztujące 272 200 zł. Jego 2-litrowy silnik (ale z innej rodziny, niż w 35) generuje 387 KM oraz 480 Nm, dzięki czemu auto przyspiesza do 100 km/h w 4,4 s, a opcjonalnie może jechać nawet 265 km/h. Na szczycie gamy stoi Mercedes-AMG GLA 45 S (291 00 zł), oferujący 421 KM i 500 Nm. Sprint do 100 km/h trwa 4,3 s, a prędkość maksymalna to standardowo 265 km/h.

Pod względem wyposażenia odmiany 45 są zbliżone do 35 i także korzystają z 8-biegowej przekładni dwusprzęgłowej. Mają za to bardziej rozbudowany napęd na wszystkie koła, pozwalający na niezależne rozdzielanie mocy między tylnymi kołami.