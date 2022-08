Spis treści: 01 Mercedes EQS SUV - Hyperscreen i miejsce dla siedmiu osób

Mercedes powiększa paletę swoich modeli elektrycznych. Teraz do rodziny EQ dołączył EQS SUV - największy i najbardziej luksusowy z SUV-ów marki.

Mercedes EQS SUV - Hyperscreen i miejsce dla siedmiu osób

We wnętrzu nowego elektrycznego Mercedesa znajdziemy rozwiązania znane z modelu EQS. Mamy tu więc trzy ekrany - jeden wyświetlający zegary przed kierowcą, duży centralny ekran multimediów i dodatkowy ekran przed pasażerem. Są one przykryte jedną, wspólną taflą szkła, a rozwiązanie to nosi nazwę MBUX Hyperscreen.

Ponadto Mercedes EQS SUV oferuje opcjonalnie nawet siedem miejsc, z których każde ma oferować pasażerom komfort pokonywania dużych odległości.

Mercedes EQS SUV - wersje silnikowe i dane techniczne

W kwestii napędu w Mercedesie EQS SUV mamy dostępne trzy warianty. Pierwszy z nich to EQS SUV 450+. Oferuje napęd na tylną oś i silnik o mocy 360 KM, zestawiony z akumulatorem o pojemności 108 kWh netto i bardzo wydajnym system rekuperacji, dzięki czemu deklarowany zasięg wg normy WLTP tej wersji modelu EQS wynosi 633 km. Bateria we wszystkich wersjach ma tę samą pojemność. Przyspieszenie do 100 km/h tego wariantu EQS SUV to 6,7 sekundy, a deklarowane średnie zużycie energii powinno wynosić 19,5 kWh.

Drugi wariant to wersja 450 4MATIC, która także oferuje 360 KM, ale z dwóch silników, dzięki którym auto ma napęd na wszystkie koła. Lepsza trakcja pozwoliła na poprawienie osiągów - pierwszą setkę EQS SUV 450 4MATIC osiąga w równe 6 sekund. Zasięg jest za to trochę krótszy i wynosi 597 km, ze średnim z użyciem na poziomie 20,7 kWh/100 km.

Na szczycie gamy Mercedesa EQS SUV znajdziemy wariant 580 4MATIC. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma silnikami o łącznej mocy 544 KM, które rozpędzają tego SUV-a do 100 km/h w 4,6 sekundy. Deklarowany zasięg to w tym przypadku 593 km, z deklarowanym średnim zużyciem energii wynoszącym 20,9 kWh/100 km.

Mercedes EQS SUV - ceny i wyposażenie

Ceny Mercedesa EQS SUV 450+ w Polsce kształtują się następująco:

EQS SUV 450+ - 590 800 zł

EQS SUV 450 4MATIC - 608 800 zł

EQS SUV 580 4MATIC - 736 300 zł

Standardowe wyposażenie obejmuje między innymi 21-calowe felgi, pneumatyczne zawieszenie, skrętna tylna oś 4,5 st., reflektory LED Digital Light, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane przednie fotele, dach panoramiczny, system nawigacji z rozszerzoną rzeczywistością oraz system kamer 360 st.

Mercedesa EQS SUV można już zamawiać w salonach.

