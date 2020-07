LPG wciąż popularne. To źle świadczy o zamożności Polaków

Polski rynek motoryzacyjny coraz mocniej się polaryzuje. Świadczą o tym m.in. najnowsze dane dotyczące pojazdów wyposażonych w instalacje gazowe.

Zdjęcie Polska rzeczywistość wygląda tak... /Arkadiusz Ziółek /East News Samochody elektryczne To już pewne. Program dopłat nie rozrusza rynku aut elektrycznych

Jak informuje Instytut Samar w ubiegłym roku na polskich drogach przybyło około 78 tys. aut zasilanych gazem płynnym. Koniec roku przyniósł wynik 2 678 691 zarejestrowanych w Polsce samochodów wyposażonych w instalację gazową. To o 3 proc. więcej niż na koniec anno roku 2018. Warto też dodać, że szacunki Samaru bazują na danych oczyszczonych z tzw. "martwych dusz" czyli pojazdów istniejących wyłącznie "na papierze" (nie aktualizowanych w CEP).

Reklama

Dane traktować można w kategorii pewnego zaskoczenia, bowiem większość współczesnych samochodów korzysta z bezpośredniego wtrysku benzyny, co mocno winduje cenę instalacji gazowej. Niestety, odpowiedzi szukać należy w wieku pojazdów zasilanych LPG. W ubiegłym roku, w ramach tzw. "prywatnego importu", do Polski trafiło 515 tys. samochodów osobowych z silnikami benzynowymi. Ich średni wiek był o ponad dwa lata większy niż w przypadku aut z silnikami wysokoprężnymi i wynosił powyżej 13 lat! W przypadku diesli było to niespełna 11 lat.

Oznacza to, że Polacy świadomie decydują się na starsze auta benzynowe. Po pierwsze są one tańsze, po drugie taniej można do nich założyć instalację gazową. Z danych Samaru wynika, że aż 40 proc. ogółu zasilanych gazem samochodów, które poruszają się po polskich drogach liczy sobie ponad 20 lat! Dominującym rocznikiem jest tutaj 1999. Ten sam, który króluje obecnie w polskich stacjach złomowania pojazdów... Szacuje się, że aż 1/4 zarejestrowanych w naszym kraju pojazdów w wieku powyżej 20 lat wyposażona jest właśnie w instalację gazową.

Jakie samochody najczęściej poruszają się na LPG? W zestawieniu marek absolutnym numerem 1 jest Opel. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie blisko 402 tys. aut tego producenta zasilanych gazem. Drugie miejsce (blisko 267 tys. pojazdów) zajmuje Volkswagen. Ostatni stopień podium należy do Audi (208,5 tys. pojazdów). W pierwszej piątce są jeszcze: 4. Renault (189 tys. pojazdów) i 5. Fiat (161 tys. pojazdów).

Ranking najpopularniejszych modeli otwiera Opel Astra (168 tys. rejestracji) przed: 2. Volkswagenem Golfem (blisko 110 tys.) i 3. Oplem Vectrą (82,5 tys.). W pierwszej piątce znalazły się też: 4. Volkswagen Passat (82,1 tys.) i Audi A4 (80,4 tys.).

Samochody zasilane LPG stanowią obecnie 14,5 proc. wszystkich aut osobowych poruszających się po polskich drogach.