Jeszcze większa strefa parkowania. Odwiedzający Wrocław muszą uważać

Spis treści: 01 Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu będzie większa

02 Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu systematycznie rośnie

03 Jaki koszt parkowania we Wrocławiu?

Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu będzie większa

Do strefy płatnego parkowania we Wrocławiu włączone mają być osiedla Huby i Tarnogaj. W sumie ma powstać ponad tysiąc płatnych miejsc parkingowych i ok. 80 nowych parkomatów. Za wdrożenie strefy odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Zdaniem ZDiUM, Tomasza Jankowskiego, są już zarezerwowane środki na te inwestycje, a proces przygotowywania niezbędnej dokumentacji dobiega końca. "Za kilka tygodni ogłosimy przetarg na montaż oznakowania, a następnie ustawimy parkomaty" - przekonuje Jankowski. Dodaje również, że całe zadanie docelowo ma zostać zrealizowane do końca tego roku.

Zdjęcie Wrocławska strefa płatnego parkowania rozszerzy się o osiedla Huby i Tarnogaj. /zdjęcie ilustracyjne/ / Karol Makurat/REPORTER / East News

Oczywiście liczba miejsc wyznaczonych w ramach strefy jest uzależniona od przepisów. Chodzi tutaj m.in. o odległość od skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków czy bram wjazdowych. Po utworzeniu strefy miejsc do parkowania będzie mniej, ale z racji, że będą płatne ostatecznie na danym osiedlu będzie mniej samochodów, zwłaszcza tych, którymi przyjeżdżają kierowcy spoza Wrocławia.

Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, przekonuje, że pieniądze pozyskane z opłat parkingowych pozwolą na przeprowadzenie remontów osiedlowych uliczek i parkingów. "Co więcej, po uregulowaniu parkowania zdecydowanie łatwiej jest też wygospodarować dodatkowe miejsca na nasadzenia drzew, montaż stojaków rowerowych czy ławek" - przekonuje Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu systematycznie rośnie

Strefa płatnego parkowania będzie większa nie tylko o osiedla Tarnogaj i Huby. Powiększy się również na osiedlu Powstańców Śląskich. Obejmie ona ulicę Zaporoską i Szczęśliwą

Chociaż liczba płatnych miejsc na wrocławskich ulicach stale rośnie, to stolica Dolnego Śląska wciąż może pochwalić się jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania wśród największych polskich miast. Na koniec zeszłego roku obejmowała ona 6,5 tys. miejsc, z czego 4,5 tys. znajdowało się już poza ścisłym centrum miasta. W tym roku płatne miejsca zostały już wyznaczone na obszarach Przedmieścia Świdnickiego, Przedmieścia Oławskiego i Szczepina. Wliczając w to również Huby i Tarnogaj do końca roku liczba ta wzrośnie do ponad 8,5 tys. miejsc w całej strefie.

Jaki koszt parkowania we Wrocławiu?

Zameldowani mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się w pobliżu strefy płatnego parkowania, mogą wykupić abonamenty w cenie:

10 zł za miesiąc

50 zł za pół roku

100 zł za cały rok.

Nabyć można również abonamenty komercyjne. Ich ceny startują od 200 zł za miesiąc. Kierowcy dojeżdżający do Wrocławia z okolicznych miejscowości mogą skorzystać z prawie 2,6 tys. miejsc postojowych na 30 parkingach Parkuj i Jedź.