Spis treści: 01 Volkswagen ID.7 Tourer - wymiary i praktyczność

02 Volkswagen ID.7 Tourer - wersję i osiągi

03 Volkswagen ID.7 Tourer Pro - ceny w Polsce

04 Volkswagen ID.7 Tourer Pro - wyposażenie standardowe

Flagowy model w elektrycznej rodzinie niemieckiego producenta z Wolfsburga doczekał się odmiany Tourer - zdaniem producenta to mieszanka nadwozia Kombi i Shooting Brake. Wszyscy się jednak zgodzimy, że łatwiej powiedzieć na niego po prostu kombi. Volkswagen ID.7 Tourer gra w tej samej lidze co nowy Passat czy nieco starszy stażem Arteon Shooting Brake. Warto jednak zaznaczyć, że ta nowość występuje tylko i wyłącznie w pełni elektrycznej odmianie.

Volkswagen ID.7 Tourer - wymiary i praktyczność

Elektryczna nowość segmentu D mierzy 4961 mm długości, 1862 mm szerokości i 1536 mm wysokości, a rozstaw osi ma 2971 mm. Ze względu na swoje kształty, względem zwykłego sedana odmiana Tourer jest bardziej pojemna. Pod roletą bagażnika mamy do dyspozycji 605 litrów, a po złożeniu oparć kanapy pojemność przestrzeni ładunkowej rośnie do 1714 litrów (w ID.7 to 1586 litrów).

Zdjęcie ID.7 Tourer ma dokładnie takie same wymiary zewnętrzne co ID.7, ale inną linię nadwozia. / materiały prasowe

Volkswagen ID.7 Tourer - wersję i osiągi

Na ten moment samochód jest dostępny w polskiej sprzedaży w jednej, bazowej wersji wyposażenia “Pro". W tym wydaniu tylną oś napędza jeden silnik elektryczny o mocy 286 KM i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 545 Nm. Prędkość maksymalna jest w tym przypadku ograniczona do 180 km/h, a czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h zajmuje katalogowo 6,6 sekundy.

Samochód w tej konfiguracji jest zasilany litowo-jonowym akumulatorem o pojemności 77 kWh netto (82 kWh brutto), co zgodnie ze wskazaniami cyklu WLTP, pozwala na przejechanie do 600 km. Średnie zużycie energii w cyklu mieszanym to 14,7 kWh/100 km (cykl WLTP). Naładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. ma potrwać do 28 minut z wykorzystaniem pełnego potencjału ładowania auta z mocą 175 kW.

Zdjęcie Nowy system multimedialny VW działa znacznie sprawniej od poprzedniego. / Ingo Barenschee / INTERIA.PL

W późniejszym czasie oferta zostanie wzbogacona o wersję “Pro S", która jest wyposażona w większą baterię o pojemności 86 kWh netto (91 kWh brutto) i ładuje się ze zwiększoną mocą do 200 kW. W tym wydaniu maksymalny zasięg w cyklu mieszanym wzrasta do 687 kilometrów.

Volkswagen ID.7 Tourer Pro - ceny w Polsce

Ceny Volkswagena ID.7 Tourer w bazowej wersji “Pro" startują w Polsce od 271 690 zł. To o ponad 100 tys. złotych więcej, niż trzeba dziś zapłacić za spalinowego odpowiednika, czyli nowego Volkswagena Passata dziewiątej generacji (B9). Kultowe kombi z benzynowym silnikiem 1.5 TSI mHEV o mocy 150 KM i z 7-biegową skrzynią DSG kosztuje od 163 390 zł za wersję “Passat". Od wyższej wersji “Business" dostępny jest także 2-litrowy silnik diesla TDI SCR o mocy 150 KM, również współpracujący z 7-biegową przekładnią - tu jednak ceny zaczynają się od 197 090 zł.

Zdjęcie Volkswagen ID.7 Tourer. / materiały prasowe

Zdjęcie Volkswagen Passat B9. / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Volkswagen ID.7 Tourer Pro - wyposażenie standardowe

Czy wyposażenie elektrycznego ID.7 Tourer rekompensuje tą różnicę? Wersja “Pro" występuje bez dopłaty w kolorze szarym “Moonstone" i wyjeżdża na 19-calowych, czarnych felgach “Hudson".

W cenie 271 690 zł otrzymujemy także reflektory LED i tylne światła w technologii LED, czarne relingi dachowe czy czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania. Na liście wyposażenia standardowego znajdziemy podgrzewane przednie fotele, tapicerkę z tkaniny “Pakata", bezprzewodowy App Connect (Apple CarPlay i Android Auto), 7 głośników, 4 gniazda USB-C (45 W), i funkcje kontroli głosowej, jak również system radiowy Ready2Discover z 15-calowym ekranem, tuner cyfrowy DAB+ i wyświetlacz Head-Up Display z funkcją rozszerzonej rzeczywistości.