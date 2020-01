Fiat podsumował produkcję w Polsce. Zaskakujące wyniki!

FCA Poland, czyli drug po Volkswagenie największy producent nowych samochodów w Polsce, podsumował rok 2019.

Zdjęcie Produkcja Fiata 500 w Tychach / Premiery Fiat 500 i Panda z mikrohybrydowym napędem

W minionych dwunastu miesiącach fabryka w Tychach wyprodukowała łącznie 263 176 samochodów. To o 3 728 sztuk więcej niż w roku 2018. Co jednak ciekawe, produkcja kluczowych dla polskiego zakładu modeli... spadła.



Na ubiegłoroczny wynik składa się w sumie: 179 689 egzemplarzy Fiata 500, 21 015 sztuk Abartha 500 oraz 62 472 sztuk Lancii Ypsilon. Dla porównania w roku 2018 bramy zakładu w Tychach opuściło: 182 334 sztuki Fiata 500, 26 208 egzemplarzy Abartha 500 i 48 375 Lancii Ypsilon. Nie są to jednak wyniki, które mogłyby stanowić powód do niepokoju. Produkcja Fiata 500 zmniejszyła się zaledwie o 2 645 egzemplarzy. To rewelacyjny rezultat biorąc pod uwagę, że auto obecne jest w salonach od 2007 roku i wkracza właśnie w 14. rok rynkowej kariery. W motoryzacji to prawdziwa epoka - dla porównania od tamtej pory Volkswagen zdążył wprowadzić do salonów dwie kolejne generacje Polo...



Dużym zaskoczeniem jest skokowy wzrost popytu na Lancię Ypsilon. Ponad 14 tys. samochodów więcej w porównaniu rok do roku to sporo niespodzianka, zwłaszcza że model - jak i sama marka Lancia - oferowany jest wyłącznie na rodzimym włoskim rynku. Całkowity wynik 62 472 wyprodukowanych w Tychach egzemplarzy Ypsilona jest większy niż cała ubiegłoroczna sprzedaż Alfy Romeo w Europie (wg najnowszych danych około 55 tys. pojazdów). A Ypsilon to kolejny wiekowy model w gamie włoskiego producenta - samochód wszedł na rynek w 2011 roku.



Zdjęcie Produkcja Lancii Ypsilon w Tychach /

Warto dodać, że aż 99 proc. wyprodukowanych w 2019 roku w Tychach samochodów - czyli 260 842 egzemplarzy Fiata 500, Abartha 500 i Lancii Ypsilon - trafiło na eksport. Samochody z Polskiej fabryki trafiły na rynki 58 państw świata.

Miniony rok był w Tychach pełen jubileuszy. FCA Poland uroczyście obchodziła wyprodukowanie 12-milionowego samochodu. Z linii produkcyjnej zjechała też 500-tysięczna Lancia Ypsilon. Ponadto w 2019 roku obchodzono 70. urodziny marki Abarth. Dla uczczenia tego jubileuszu powstała - produkowana w Tychach - wersja - Abarth 695 70o Anniversario. Samochód dostępny jest w kolorze "zielonym Monza 1958" z silnikiem 1.4T-Jet o mocy 180 KM oraz spojlerem z regulowaną wysokością.

W 2019 roku FCA świętowała ponadto 62. urodziny modelu Fiat 500. Sam Fiat obchodził też 120-lecie istnienia.

FCA Poland jest jednym z największych pracodawców w regionie - na koniec ubiegłego roku zatrudniał 2 473 osoby.