Konkolewski: Pomysł konfiskaty auta jest populistyczny

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Pomysł konfiskaty auta jest pomysłem populistycznym i z całego serca kibicują, żeby nie wszedł w życie – powiedział w Rozmowie w samo południe na antenie RMF FM Marek Konkolewski, ekspert w zakresie ruchu drogowego.



Jego zdaniem rozwiązaniem może być nie konfiskata, a zabezpieczenie takiego pojazdu: „Jest taka propozycja, gdy mamy do czynienia z recydywistą, osobą, która po raz kolejny kieruje samochodem pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź też łamie, lekceważy prawomocne wyroki sądów powszechnych, które zakazały jej jazdę. A żeby taki samochód był obligatoryjnie zabezpieczany na parkingach strzeżonych na czas do trzech miesięcy. I myślę, że byłaby to dotkliwa kara. Z tego samochodu przez trzy miesiące nie mogłyby korzystać żadne osoby, nikt z rodziny. I myślę, że działałoby to bardziej prewencyjnie, wychowawczo niż tylko stosowanie zakazu prowadzenia pojazdów” – tłumaczy.