Nowy rodzaj fotoradaru - łapie kierowców używających telefonów!

Holenderska policja, jako pierwsza w Europie uruchomiła system kamer fotografujących kierowców używających telefony komórkowe podczas jazdy. Za używanie telefonu podczas prowadzenia samochodu na terenie Holandii grozi grzywna w wysokości 240 €. Według holenderskich badań używanie telefonów jest jedną z podstawowych przyczyn wypadków na drogach. System pracuje w podczerwieni, bez flesza. Zdjęcia są wykonywane bez względu na porę dnia i aurę. Grzywny za wykroczenia drogowe popełnione w Holandii wysyłane są do wszystkich obywateli krajów Unii Europejskiej.



Warto zwrócić uwagę, że urządzenie robi zdjęcia wszystkim przejeżdżającym samochodom. Czy to nie naruszenie prywatności niewinnych kierowców? Holendrzy uspokajają, że to algorytm typuje osoby, które używały telefonu. Ponadto nie rejestruje twarzy, więc mandat trafia do właściciela auta. Ciekawe czy może on złożyć wyjaśnienie, jeśli to nie on prowadził i wskazać winnego, czy holenderskie służby nie przejmują się takimi drobiazgami.



Źródło: Polsat