Wypadki drogowe w Polsce. Policja pokazała prawdziwe liczby

Dobre wiadomości płyną z polskich dróg. W 2023 roku do Policji zgłoszono 20 936 wypadków drogowych. W porównaniu z rokiem 2022, w którym odnotowano 21 322 wypadki, liczba ta spadła o 386 zdarzenia (-1,8 proc.). W wyniku wypadków drogowych w 2023 roku śmierć poniosło 1 893 osób. To o 3 osoby (-0,2 proc.) mniej niż w roku 2022. O 2,4 proc. (do 24 742) w porównaniu z rokiem 2022 spadła też liczba rannych.

"Kolejny rok z rzędu odnotowaliśmy spadki w najpoważniejszych wśród liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych w wypadkach. Cieszy fakt, że powiększa się świadomość polskich kierowców. Dyscyplinująco na uczestników ruchu podziałały też zmiany w taryfikatorach dotyczące nie tylko wysokości ale i nieuchronności uchronności kary komentuje w rozmowie z Interią komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Na Podlasiu najwięcej ofiar wypadków drogowych

Biorąc pod uwagę wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków, najtragiczniejsze w skutkach były w ubiegłym roku wypadki w województwach: podlaskim (21,9 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków), lubelskim (15,2 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków) i lubuskim (14 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków). Za najbezpieczniejsze można natomiast uznać drogi w województwach:

dolnośląskim (6,8 ofiary na 100 wypadków),

śląskim (6,7 ofiary na 100 wypadków),

małopolskim (5,3 ofiary na 100 wypadków).

W tym miejscu warto dodać, że podlaskie i lubelskie znalazły się na szczycie listy województw gdzie na 100 wypadków notowana jest najmniejsza liczba rannych. Świadczy to właśnie o dużej śmiertelności i wysokim udziale w ogóle statystyki niechronionych uczestników ruchu drogowego.



Śląskie drogi są najbezpieczniejsze w Polsce

W skali całego kraju średni wskaźnik liczby zabitych na 100 tys. mieszkańców wyniósł w 2023 roku 5,0 osoby.

Niższe wyniki zanotowano w województwach:

śląskim (2,9),

małopolskim (3,4),

dolnośląskim (4,2).

Najgorszy wskaźnik dotyczy województwa mazowieckiego (bez Warszawy), gdzie wskaźnik zabitych na 100 tys. mieszkańców to aż 9,1 osoby. Na "czarnej liście" znajdziemy też m.in. świętokrzyskie (7,2 osoby), łódzkie (7 osób) i podlaskie (6,7 osoby).



Poniedziałki i piątki. W tych dniach jest najwięcej wypadków

Tak samo jak w latach ubiegłych, w 2023 roku najwięcej wypadków miało miejsce w okresie wakacyjnym: we wrześniu (10,7 ogółu), w czerwcu (10,1 proc.) i sierpniu (10,0 proc.). W statystyce ofiar śmiertelnych przodują sierpień (10,8 proc.) i lipiec (10,2 proc.). Zgodnie z wieloletnią statystyką również w 2023 roku najwięcej wypadków odnotowano w piątki (17,0 proc. ogółu). Piątek był też dniem, w którym notowano najwięcej rannych (17,0 proc.). Za najtragiczniejszy dzień tygodnia trzeba jednak uznać poniedziałek, który - w skali całego roku - odpowiada aż za 15,8 proc. ogółu ofiar śmiertelnych.

Polscy kierowcy jeżdżą coraz lepiej. Czas zająć się drogami

Warto jeszcze dodać, że chociaż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce poza obszarem zabudowanym - jak co roku - zginęło więcej osób. W 2023 roku ofiarę śmiertelną odnotowano w co piątym wypadku poza obszarem zabudowanym i w - uwaga - co dwudziestym do jakiego doszło w obszarze zabudowanym. Świadczy to nie tylko o zabójczym wpływie prędkości na poziom obrażeń ale obrazuje też, jak ważne jest zapewnienie ofiarom szybkiej pomocy medycznej i odizolowanie pojazdów mechanicznych od niechronionych uczestników ruchu.

Pośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikowano do kategorii "zderzenie się pojazdów w ruchu". W 2023 roku wypadków takich było 11 107, co stanowiło 53,1 proc. ogółu. Śmierć w nich poniosło 840 osób (44,4 proc. wszystkich zabitych), a rannych zostało 13 811 osób (57,2 proc. ogółu rannych). Drugim (!) najczęściej występującym rodzajem wypadku, było "najechanie na pieszego". Takich zdarzeń było 4 787 (22,9 proc.), w ich wyniku zginęło 447 osób (23,6 proc.), a 4 609 zostało rannych (19,1 proc.).

Przyczyny wypadków drogowych w Polsce

Grupą, która najczęściej powoduje w Polsce wypadki drogowe są oczywiście kierowcy samochodów osobowych (73,5 proc. ogółu wypadków). W 2023 roku byli oni sprawcami 14 013 wypadków drogowych, w których zginęły 1 152 osoby, a 16 981 osób odniosło obrażenia. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego to:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (4 576 zdarzeń),

niedostosowanie prędkości do warunków (4 216 zdarzeń),

nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych (2 444 wypadki).

Zaledwie 4,8 proc. ogółu wypadków (1007 zdarzeń) spowodowali piesi. Mimo tego w ich wyniku śmierć poniosło 206 osób (10,9 proc. ogółu ofiar), a rannych zostało 820 osób (3,4 proc. ogółu). W porównaniu z 2022 rokiem piesi spowodowali mniej wypadków o 77 (-7,1 proc.), ale skutkowały one większą liczbą ofiar (+2,5 proc.).

O konieczności lepszej edukacji niechronionych uczestników ruchu świadczy niestety fakt, że aż 51,1 proc. ogółu wypadków spowodowanych przez pieszych (516 zdarzeń) było efektem wejścia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem.