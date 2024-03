Spis treści: 01 Lepsza pogoda sprzyja rozluźnieniu. Uwaga na pieszych

02 Patrz w lusterka. Motocykliści są wszędzie

03 Wiosenne porządki na drogach. Uwaga na dziury

Choć policyjne statystyki są dla wiosny łaskawe, nie powinny uśpić naszej czujności. Fakt - marzec, kwiecień i maj to według danych jedne z najbezpieczniejszych miesięcy na polskich drogach. Przykładowo - jak wynika z policyjnego raportu o stanie bezpieczeństwa drogowego w 2023 roku - w marcu doszło w Polsce do 1311 wypadków, w których zginęło 114 osób, a 1540 odniosło obrażenia. Dla porównania we wrześniu 2023 roku zanotowano 2 223 wypadki, w których życie straciło 185 osób a rannych zostało aż 2514 osób. Jednak to nie oznacza, że po zimie kierowcy mogą odetchnąć za kierownicą.

Lepsza pogoda sprzyja rozluźnieniu. Uwaga na pieszych

Analizując dane o wypadkach łatwo zauważyć pogodową prawidłowość. Im więcej słońca i ciepłych dni, tym większa liczba kolizji, wypadków i ofiar śmiertelnych. W 2023 roku najtragiczniejszym miesiącem na polskich drogach był sierpień, gdy w wyniku wypadków życie straciło aż 205 osób. Warto wziąć sobie do serca tę prawidłowość, bo cieplejsze dni powodują rozluźnienie nie tylko u kierowców ale też pieszych czy rowerzystów, a niechronieni uczestnicy ruchu drogowego od lat stanowią aż 1/3 wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polce. Przykładowo - o ile w marcu 2023 w wypadkach drogowych zginęło 114 osób, o tyle w maju były to 154 osoby. A samych wypadków zanotowano już nie około 1,3 tys. ale prawie 2 tys. Mówiąc wprost - słoneczna auta daje złudne poczucie bezpieczeństwa, sprzyja rozkojarzeniu i zachęca do mocniejszego wciskania pedału gazu, co znajduje niestety odzwierciedlenie w statystykach.

Patrz w lusterka. Motocykliści są wszędzie

Niebezpieczeństw związanych z zachęcającą do aktywności pogodą jest więcej. Kierowcy muszą pamiętać, że wraz z nastaniem cieplejszych dni na drogach coraz tłumniej pojawiają się też motocykliści. Problem w tym, że w Polsce to zjawisko występuje sezonowo, więc każdego roku kierowcy samochodów muszą na nowo "oswajać się" z większą obecnością jednośladów.



Niebezpieczeństwem jest również sama budząca się do życia przyroda. Wiosną bardzo łatwo o kolizję chociażby z sarną, bo zwierzęta rozpoczynają swoje migracje w poszukiwaniu pożywienia. Znajdują je często w okolicy dróg - na polach i - w doskonale nawodnionych - rowach, w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni.

Zdjęcie Kolizja ze zwierzęciem to wiosną bardzo realny scenariusz / Paweł Murzyn / East News

Wiosenne porządki na drogach. Uwaga na dziury

Wraz z nastaniem słonecznych dni na drogach tłumniej pojawiają się nie tylko piesi i rowerzyści czy motocykliści ale też drogowcy. Marzec oznacza z reguły początek sezonu remontowo-budowlanego, gdy aura pozwala już na "pełnoskalowe" prace w terenie. I nie chodzi wyłącznie o nowe inwestycje i łatanie ubytków, ale też np. odświeżenie zdewastowanego solą oznaczenia poziomego, którego brak zdecydowanie utrudnia jazdę zwłaszcza po zmroku.



Wybierając się na wycieczki samochodem warto pamiętać, że przełom zimy i wiosny to okres "żniw" w warsztatach wulkanizacyjnych. I nie chodzi tu wyłącznie o sezonową wymianę opon na letnie, ale "spadek po zimie" w postaci ubytków w "warstwie ścieralnej nawierzchni". Mowa oczywiście o dziurach, które - w połączeniu z wyższymi niż zimą prędkościami, z którymi podróżujemy - bezlitośnie rozprawiają się z oponami i obręczami kół. Z tego względu wraz z nastaniem cieplejszych dni warto poświęcić trochę uwagi naszemu autu i - przy okazji wizyty na stacji benzynowej - sprawdzić ciśnienia w ogumieniu i dopompować koło zapasowe. Zdecydowanie polecamy też "remanent" awaryjnego wyposażenia pojazdu w postaci kamizelki odblaskowej, podnośnika czy - co szczególnie ważne - klucza do kół. Bardzo często przy okazji uszkodzenia koła okazuje się, że kierowca nie ma przy sobie np. klucza do śrub antykradzieżowych i w efekcie podróż, którą można by kontynuować po wymianie koła, kończy się na lawecie.