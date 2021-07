Premier znowu o braku tolerancji dla piratów drogowych

Zapowiedź ostrej walki rządu z pijanymi kierowcami, to gra pod publiczkę?

Premier Morawiecki zamieścił w środę wpis na Facebooku, w którym napisał: "Dość pobłażania dla bandytów za kierownicą. Samochód nie może być śmiercionośna bronią w rękach nieodpowiedzialnych ludzi pod wpływem alkoholu. Zobowiązałem rząd do zdecydowanych działań i będziemy dążyć do jak najszybszego uchwalenia odpowiednich przepisów w tym zakresie".

Premier wskazał też, Że projektowane obecnie zmiany będą szły w kierunku zaostrzenia kar dla niebezpiecznych kierowców. "Zmieniamy zasady związane z mandatami i grzywnami, a w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu przewidujemy możliwość konfiskaty samochodu i bardzo wysokie kary pozbawienia wolności" - napisał.

Według policyjnych statystyk w pierwszym półroczu 2021 r. pijani kierowcy spowodowali 684 wypadki. Zginęło w nich 68 osób, a 841 zostało rannych. Nietrzeźwi najczęściej powodowali wypadki w weekendy prowadząc samochody osobowe. W pierwszym półroczu 2021 r. policjanci ujawnili 46 163 kierujących pod wpływem alkoholu.

W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła założenia zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym i w niektórych innych ustawach. Chodzi m.in. o uzależnienie wysokości składki OC od liczby punktów karnych, kasowanie punktów po upływie dwóch lat, a także zaostrzenie kar m.in. w przypadku prowadzenia auta po pijanemu. Projekt przewiduje także wprowadzenie renty, która będzie wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym, kierującego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za jazdę po pijanemu będzie można także stracić auto.

Zgodnie z policyjnymi danymi, w 2020 r. zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8805 ciężko. Co istotne, niemalże 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 r. z winy pijanych kierowców doszło do 1656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod działaniem alkoholu stanowili 7,9 proc.