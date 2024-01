Policja rozpoczyna akcję specjalną. Potrwa do 25 lutego. Kto musi się strzec?

Spis treści: 01 Zaczynają się ferie. Na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli

02 Funkcjonariusze będą także kontrolować autobusy

03 GDDKiA przypomina o bezpieczeństwie w czasie wyjazdów na ferie

Zaczynają się ferie. Na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli

13 stycznia ferie rozpoczynają uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Dwutygodniowe okresy wolnego dla uczniów potrwają do 25 lutego.

W tym czasie urlopy chętnie biorą również dorośli, by całą rodziną udać się na wypoczynek. Rozpoczęcie ferii oznacza więc wzmożony ruch na drogach. W związku z tym policja zwiększy liczbę patroli.

- W czasie ferii więcej policyjnych patroli będzie można spotkać szczególnie w rejonach, gdzie odbywa się feryjny wypoczynek oraz na trasach krajowych - powiedział PAP nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jak zapowiedział, policjanci będą szczególnie pilnować przestrzegania ograniczeń prędkości, ale także sprawdzać np., czy pasażerowie mają zapięte pasy, a dzieci podróżują w fotelikach. Funkcjonariusze będą również zapewniać płynność ruchu na głównych trasach oraz na drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku.

Funkcjonariusze będą także kontrolować autobusy

Funkcjonariusze będą również kontrolować przewożące dzieci autobusy oraz ich kierowców. W czasie tych kontroli policjanci zwrócą uwagę m.in. na stan techniczny pojazdów, ich wyposażenie, czas pracy kierowców, uprawnienia kierujących, a także ich stan psychofizyczny i trzeźwość. Wykaz miejsc prowadzenia kontroli można znaleźć na policyjnych stronach.

W ubiegłym roku funkcjonariusze skontrolowali łącznie ok. 4,7 tys. autobusów, w których znaleźli 100 usterek. W 28 przypadkach zabronili dalszej jazdy. Funkcjonariusze zatrzymali ponadto 55 dowodów rejestracyjnych. Dwóch kierowców było pod wpływem alkoholu. W 2023 roku w okresie ferii, czyli między 12 stycznia i 26 lutego na drogach doszło do 1 834 wypadków, w których zginęło 160 osób, a 2 047 zostało rannych. Zatrzymano w tym czasie 9 814 nietrzeźwych kierujących.

Zdjęcie W związku z wyjazdami na ferie policjanci zapowiadają wzmożone kontrole / Łukasz Szelemej / East News

GDDKiA przypomina o bezpieczeństwie w czasie wyjazdów na ferie

Wybierając się w podróż w czasie ferii powinniśmy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, by cało dotrzeć i wrócić z miejsca wypoczynku. W związku z tym GDDKiA postanowiła przypomnieć kierowcom o najważniejszych kwestiach, które w czasie planowania swojej podróży powinni uwzględnić. Zwróciła uwagę, by przed wyjazdem oczyścić swój samochód ze śniegu i lodu. Jazda na czołgistę czy ze śniegiem znajdującym się na aucie jest nie tylko nieodpowiedzialna i może skutkować mandatem, ale też stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

GDDKiA przypomina również, by przed wyruszeniem w drogę sprawdzić trasę i ewentualne utrudnienia na drodze. Warto też zwrócić uwagę na stan techniczny pojazdu oraz jego wyposażenie - apteczkę, gaśnicę czy trójkąt ostrzegawczy. Przed wyjazdem należy również wziąć pod uwagę niesprzyjające warunki atmosferyczne. Należy pamiętać również o prawidłowym ułożeniu bagażu i korzystaniu z pasów bezpieczeństwa. Zwrócono również uwagę, by w czasie jazdy dostosowywać prędkość nie tylko do ograniczeń, ale także do warunków panujących na drodze. Trzeba też pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od poprzedzającego nas pojazdu. GDDKiA apeluje także o przepuszczanie pojazdów służących do utrzymania porządku na drogach takich jak np. pługi czy pługopiaskarki.

Jeśli przejeżdżamy obok wypadku, gdzie nie ma służb, GDDKiA radzi zatrzymać auto w bezpiecznym miejscu i wezwać służby ratunkowe, a następnie udzielić pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniu. Kiedy jednak przejeżdżamy obok miejsca wypadku, na którym obecne są już służby, przejdźmy płynnie i nie zatrzymujmy się, by zobaczyć, co się stało. Jeśli jednak wskutek zdarzenia drogowego powstanie korek, należy pamiętać o utworzeniu korytarza życia dla służb.