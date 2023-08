Licznik wakacyjnych wypadków bije na alarm. Statystyka jest tragiczna

Spis treści: 01 Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym

Polska policja co roku udostępnia dane statystyczne, a także mapę wypadków w okresie wakacji. Lipiec zeszłego roku zamknął się liczbą 171 ofiar, które zginęły w tragicznych wypadkach. Choć statystyki z roku na rok ulegają poprawie, w 2023 jest gorzej niż było w latach ubiegłych. Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym bije na alarm.

211 ofiar od początku wakacji

Lipiec 2023 roku zamknął się zdecydowanie tragiczniejszą statystyką niż jeszcze rok temu. Od początku wakacji na polskich drogach w wypadkach zginęło już 211 osób, a do końca okresu urlopowego pozostał jeszcze cały miesiąc. To aż o 40 wypadków ze skutkiem śmiertelnym więcej niż rok temu, jednak jest nieco lepiej niż w 2021 roku, kiedy to tylko w lipcu zginęło aż 227 osób. Trzeba zaznaczyć, że statystyka obejmuje też ostatni tydzień czerwca, który okazał się wyjątkowo tragiczny - na drogach śmierć poniosło aż 33 osoby, co oznacza, że sam lipiec zamknął się liczbą 178 osób. Kolejne 11 osób zmarło w wyniku obrażeń odniesionych w wypadkach, do których doszło w czerwcu.

Kierowcy, piesi i motocykliści

Od początku wakacji na polskich drogach zginęło 92 kierowców samochodów, 34 motocyklistów i 29 pieszych. Życie straciło również 31 postronnych pasażerów, aż 26 rowerzystów i 6 motorowerzystów.

Wakacyjne miesiące zwykle należą do najtragiczniejszych na polskich drogach - dobra pogoda, wysokie temperatury i dobre warunki na drogach paradoksalnie są przyczynami większej ilości wypadków. Tego typu warunki zachęcają do szybszej, bardziej brawurowej jazdy, co widać w statystykach. W sierpniu 2022 roku na drogach w 2199 wypadkach zginęło 203 osoby, a w tym samym okresie 2021 w 2248 wypadkach życie straciło aż 216 osób.

Zdjęcie Mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Lipiec 2023 / Policja / Policja

Bezpiecznie na wakacje, bezpiecznie do domu

Policja apeluje o bezpieczną i odpowiedzialną jazdę podczas wakacyjnych podróży. Mimo dobrych warunków na drodze powinniśmy stale utrzymywać koncentrację i w każdych warunkach prowadzić odpowiedzialnie i z głową, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Pamiętajmy również, że na drogach w tym okresie jest więcej rowerzystów i spacerowiczów, lato to również pełnia sezonu motocyklowego.