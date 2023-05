Kolizja z udziałem polskiego ambasadora na Węgrzech. Wydano oświadczenie

Spis treści: 01 Polski ambasador zderzył się z trolejbusem

Polski ambasador zderzył się z trolejbusem

W oświadczeniu możemy przeczytać, że samochód służbowy ambasady, który prowadził sam Sebastian Kęciek, na jednym z wąskich skrzyżowań w węgierskiej stolicy zderzył się z trolejbusem.

Na szczęście zarówno kierowcy jak i pasażerom trolejbusu nic się nie stało. Ambasador, podróżujący sam, również nie poniósł obrażeń. Kęciek o własnych siłach opuścił samochód i poinformował służby o zdarzeniu.

Ambasador został zbadany na obecność alkoholu w organizmie

Ambasador miał nie zasłaniać się immunitetem dyplomatycznym i poddać wszystkim procedurom wymaganym w takiej sytuacji przez służby ratunkowe. Wlicza się w to również badanie na zawartość alkoholu w organizmie. Dało ono wynik negatywny.

Zgodnie z węgierskimi procedurami ambasador został przewieziony do szpitala na profilaktyczne badania. Po nich został zwolniony do domu. Kęciek odniósł się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podziękował za "wszelkie życzenia zdrowia i wyrazy sympatii". Jak dodał, czuje się dobrze.