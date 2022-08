Jechała na rolkach po autostradzie, bo tak pokazał jej GPS

Spis treści: 01 Nie miała prawa jazdy, kierowała się GPS-em

02 Policja pyta - jak można być tak nieświadomym?

03 Kto może jechać autostradą i drogą ekspresową?

04 Co to jest UTO i jak należy poruszać się na UTO?

05 Co to są urządzenia wspomagające ruch (UWR)? Włoskie media podały, że policję zaalarmowali kierowcy informując, że autostradą A10, łączącą miasto Ventimiglia z Genuą jedzie osoba na rolkach. W jej stronę wysłano aż dwa policyjne patrole, także po to, by nieodpowiedzialnej rolkarce zapewnić bezpieczeństwo.

Nie miała prawa jazdy, kierowała się GPS-em

Kiedy policjanci zatrzymali kobietę, tłumaczyła, że kierowała się wskazówkami nawigacji satelitarnej, która pokazała jej najkrótszą drogę do celu. Otrzymała mandat. Policjanci zapowiedzieli też, że o jej wykroczeniu zawiadomione zostaną szkoły jazdy, gdy zgłosi się do nich na kurs by zrobić prawo jazdy.

Jako ostrzeżenie policja drogowa udostępniła nagranie z kamery monitoringu, na którym widać kobietę na wrotkach w tunelu autostrady.

Wideo Rolkarka na włoskiej autostradzie

Policja pyta - jak można być tak nieświadomym?

"Ten epizod pozwala zrozumieć, jak poważny jest brak świadomości zagrożeń, wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Tak trudno zrozumieć, co może się przydarzyć, kiedy ktoś założy wrotki i wjedzie na autostradę wśród pędzących tirów i samochodów?"- zapytał szef policji drogowej Paolo Maria Pomponio.

Kto może jechać autostradą i drogą ekspresową?

Zgodnie z Art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" autostrada jest przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Dokładnie te same zasady obowiązują na drogach ekspresowych.

W skrócie oznacza to, że na autostradę czy drogę ekspresową nie wjedziemy motorowerem czy skuterem z silnikiem o pojemności do 50 ccm. Zabroniona jest również jazda pojazdem wolnobieżnym oraz oczywiście rowerem czy hulajnogą elektryczną.

Co to jest UTO i jak należy poruszać się na UTO?



Urządzenie transportu osobistego (UTO) to - najprościej mówiąc - każde urządzenie elektryczne służące do poruszania się po drodze, z wyjątkiem hulajnogi elektrycznej i rowerów z silnikiem elektrycznym

Do UTO należą segwaye, elektryczne deskorolki i rolki elektryczne. Korzystając z UTO wolno poruszać się po drogach rowerowych i chodnikach, nie wolno po jezdni.

Co to są urządzenia wspomagające ruch (UWR)?

Urządzenia wspomagające ruch to hulajnogi, wrotki, rolki, deskorolki itp. pod warunkiem, że są napędzane siłą mięśni. I chociaż nigdzie nie napisano tego wprost, to osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch jest pieszym, przy czym może korzystać nie tylko z chodnika, ale również drogi dla rowerów. W żadnym wypadku, korzystając z UWR, nie można poruszać się po jezdni.



