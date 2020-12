Dramatyczne wyniki testów zderzeniowych. Żal patrzeć!

Przeciętny Europejczyk nie wyobraża dziś sobie nowego samochodu bez kompletu poduszek powietrznych i armii elektronicznych systemów dbających o bezpieczeństwo. Takie podejście charakteryzuje jednak wyłącznie kraje wysoko rozwinięte. W Azji czy Afryce wciąż kupić można wiele nowych aut - często znanych producentów - których wyniki w testach zderzeniowych jeżą włosy na głowie...

Zdjęcie Renault Kwid w testach Global NCAP / Bezpieczeństwo Zero gwiazdek w testach NCAP!

Najlepszym tego przykładem są testy prowadzone w ramach programu Global NCAP, który skupia się na tzw. rynkach wschodzących, gdzie cena stanowi najczęściej jedyne kryterium decydujące o wyborze konkretnego auta. W ostatnim czasie aż dwa z testowanych przez Global NCAP pojazdów zakończyły próby zderzeniowe z wynikiem - uwaga - zera gwiazdek!



Najnowsza seria testów, prowadzonych w ramach kampanii społecznej "safer cars for Africa", obejmowała trzy modele: pickupy - Great Wall Steed 5 i Haval H1 - oraz kompaktowego crossovera - Renault Kwid. Wydawać by się mogło, że w przypadku Renault, które w Europie dorobiło się przecież przydomku "francuskiego Volvo", uzyskanie maksymalnego wynik będzie tylko formalnością. Nic bardziej mylnego. Auto otrzymało notę ogólną... dwóch gwiazdek, co oznacza m.in., że strukturę karoserii oceniono jako "niestabilną". Wypada przypomnieć, że w stosunku do testów przeprowadzonych kilka lat temu w Indiach, Kwid i tak może się pochwalić imponującym wynikiem. W 2016 roku auto ocenione zostało na 0 gwiazdek!



Dwie gwiazdki otrzymał też Haval H1, czyli pickup produkowany przez koncern Great Wall. W tym przypadku za stosunkowo "dobry wynik" odpowiadają - montowane w standardzie - dwie poduszki powietrzne. Nie zmienia to jednak faktu, że uderzenie w twardą przeszkodę najprawdopodobniej skończy się dla pasażerów poważnymi obrażeniami.

W kontekście Havala H1 ciekawie prezentuje się wynik - produkowanego przez ten sam koncern - Great Wall Steed 5. W teście zderzenia czołowego auto "poskładało się jak domek z kart". Samochód otrzymał druzgocącą notę ogólną zera gwiazdek.



Great Wall Steed 5 to niejedyny nowy model z przerażającym wynikiem testów zderzeniowych, jaki oferowany jest obecnie w salonach. Nie dalej jak trzy tygodnie temu wynik 0 gwiazdek w testach Global NCAP otrzymało - oferowane w Indiach - Maruti Suzuki S-Presso, czyli niewielki pojazd z pogranicza segmentów A i B przypominający nieco sprzedawanego w Europie Ignisa. Wyniki Renault Kwid są o tyle interesujące, że - z konstrukcyjnego punktu widzenia - auto ma wiele wspólnego z nową Dacią Spring, która pojawić ma się w Europie w przyszłym roku.