Taka czerwona naklejka na samochodzie to nic dobrego. Oznacza spore kłopoty

Na samochodach można spotkać różne naklejki, niektóre są urzędowe, inne to inicjatywa kierowców. Ale są takie naklejki, które oznaczają kłopoty. Do nich zalicza się duża, czerwona lub żółta kropka umieszczona na szybie. W ten sposób niemieckie służby oznaczają samochody, które nie powinny trafić do ruchu drogowego lub wyglądają na porzucone. W obu przypadkach właściciel pojazdu może mieć kłopoty.

Zdjęcie Czerwona kropka naklejona na przednią szybę oznacza bardzo poważne kłopoty dla właściciela samochodu / Stanisław Bielski/Reporter / East News