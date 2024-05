Jadąc na urlop chcemy jak najszybciej dotrzeć do celu i zacząć korzystać z zasłużonych wakacji. Pośpiech i roztargnienie mogą wykorzystać oszuści, którzy korzystają z nowego triku - naciągają turystów "na lusterko".



Oszuści biorą na celownik turystów

Temat jest na tyle poważny, że niemieckie stowarzyszenie ADAC ujęło go na liście ostrzeżeń dla kierowców. Problem zgłaszają głównie kierowcy podróżujący po Włoszech. Procedura jest prosta: oszuści wybierają najczęściej miejsca o spowolnionym ruchu i w bliskiej odległości od miejsc obsługi podróżnych. Jadąc prawym pasem rzucają w wyprzedzające ich auto niewielkim kamykiem, tak by kierowca usłyszał stuknięcie. Następnie doganiają samochód i wskazując na swoje lusterko sygnalizują konieczność zjazdu na parking.



Reklama

Jak działa oszustwo "na lusterko"

Po zatrzymaniu oszust zwykle podchodzi do auta od strony pasażera i informuje zaskoczonych turystów, że właśnie uszkodzili mu lusterko w samochodzie. Poszkodowani informują, że to nie przypadek, że wybiera tę stronę - podchodząc dyskretnie przeciera obudowę lusterka kredą, tak by został ślad na obudowie.

Oszust zaprasza kierującego by zobaczył jak uszkodził obudowę lusterka w jego aucie, w rzeczywistości pokazując uszkodzenie, które juz tam było. Zaskoczony kierowca zwykle szuka w tym momencie śladów na swoim pojeździe - i znajduje "dowód" na obudowie swojego lusterka. Łącząc to z hałasem słyszanym w chwili wyprzedzania "poszkodowanego", jest skłonny uwierzyć w swoją winę.

Oszust proponuje załatwienie sprawy bez udziału policji, pokazuje w sieci ogłoszenie z używanym elementem lusterka, który "rozwiąże problem" i sugeruje rozliczenie gotówką. Zaskoczeni turyści w obawie przed stratą czasu na czekanie na policję i konieczność uruchomienia procedury ubezpieczeniowej za granicą często przystają na propozycję "poszkodowanego".

Jak rozwiązać problem oszustwa "na lusterko"

ADAC radzi, by jeśli znajdziemy się w podobnej sytuacji i oprócz stuknięcia nie zauważymy niczego niepokojącego w zachowaniu auta, a jesteśmy przekonani, że zachowaliśmy bezpieczną odległość w ogóle się nie zatrzymywać na wezwanie "poszkodowanego". Jeśli mamy wątpliwości - po zatrzymaniu należy od razu poinformować "poszkodowanego", że do wyjaśnienia sprawy wzywamy policję. To często studzi zapał oszustów. Na podobne okazje warto też mieć w samochodzie wideorejestrator. Zapis z kamerki pod lusterkiem pozwoli potwierdzić, że obudowa lusterka w aucie oszusta była uszkodzona, zanim go wyprzedzaliśmy.