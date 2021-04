Nowy mandat już działa. Wiemy ile wynosi!

W ostatnim czasie weszły w życie zmiany w Kodeksie wykroczeń autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mało kto wie, że w ich następstwie kierowcy mogą się spodziewać nowej kary. Na szczęście - nie wszyscy.

Reklama

Zdjęcie Nowe kary dotkną kierowców wykonujących przewóz osób / Nowy mandat dla kierowców wkrótce w taryfikatorze

Chodzi o znowelizowany art. 117, który - do tej pory - obejmował wyłącznie zarządców nieruchomości. W oparciu o jego zapisy mandatem można było ukarać osobę, która: "mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych". Zarządca taki podlegał karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.



Obecnie art. 117 Kodeksu wykroczeń posiada też paragraf nr 2. Czytamy, w nim, że kara grzywny do 1500 zł grozi również za: "Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym".



Reklama

Warto jednak wiedzieć, że 18 marca opublikowano też nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Dokument wszedł w życie 10 kwietnia. W załączniku (tabela A) czytamy, że: "Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym" (o którym mowa w art. 117 k.w.) karane jest teraz grzywną w wysokości od 50 do 250 zł. Wygląda więc na to, że kierowcy "brudasy" liczyć mogą obecnie na nieco łagodniejszy wymiar kary.

Z perspektywy przeciętnego właściciela auta należy jednak zwrócić uwagę na słowo "przewoźnik". Spieszymy wyjaśnić, że - wbrew sugestiom niektórych mediów - intencją ustawodawcy nie jest karanie obywateli za to, że poruszają się brudnym samochodem, ale zapewnienie należytej ochrony "epidemiologicznej" osobom korzystającym z publicznych środków transportu. Mandat lub grzywna grozi więc wyłącznie osobom zarobkowo wykonującym przewozy osób - taksówkarzom, kierowcom autobusów czy busów.