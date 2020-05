Kupujesz lub sprzedajesz auto? Zgłoś to przez internet

​Od początku roku polscy kierowcy już niemal 200 tys. razy zgłosili kupno lub sprzedaż samochodu przez internet - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Obecnie wcale nie trzeba pojawiać się w urzędzie

"Ostatnie miesiące to czas rosnącej popularności e-usług, także możliwości zgłoszenia online zbycia lub nabycia pojazdu. Od początku roku polscy kierowcy skorzystali z tej możliwości niemal 200 tysięcy razy, z czego tylko w marcu - niemal 53 tysiące, w kwietniu - 40 tysięcy, a w maju - 47 tysięcy" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

"Zależy nam, aby nasza e-usługa była jeszcze bardziej intuicyjna. Dlatego pracujemy nad jej zintegrowaniem z usługą Mój Pojazd. Po wprowadzeniu tych zmian kierowcy nie będą musieli wpisywać większości danych, które będą pojawiały się automatycznie" - zapowiada szef MC.



Resort przypomina, że do niedawna, od podpisania umowy kupna-sprzedaży trzeba było taki fakt zgłosić w ciągu 30 dni. W związku z pandemią wydłużono ten czas do 180 dni, ale tylko czasowo,, bo wydłużony czas obowiązuje do końca roku.