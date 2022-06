Spis treści: 01 Jak wypożyczyć samochód za granicą? Dokumenty, które są potrzebne

Jak wypożyczyć samochód za granicą? Dokumenty, które są potrzebne

Zorganizowane wycieczki to częste rozwiązanie podczas urlopu, które jednak nie każdemu przypadnie do gustu. Wypożyczenie auta na wakacjach pozwala komfortowo oraz niezależnie podróżować po kraju, w którym spędzamy urlop.

Gdzie wypożyczyć samochód za granicą i jakie dokumenty są potrzebne?

Miejsca cieszące się popularnością wśród turystów oferują zazwyczaj bogaty asortyment wypożyczalni samochodów. Dzięki temu łatwo o wypożyczenie auta na wakacje w takich lokalizacjach jak lotniska, dworce, hotele czy centra miast.

Można wybierać pomiędzy ofertami lokalnych wypożyczalni lub takich, które działają globalnie. Do tych ostatnich zaliczają się popularne firmy:

Hertz,

Sixt,

Enterprise,

Avis,

Alamo,

Europcar,

Budget.

Wypożyczenie auta na wakacje wymaga posiadania prawa jazdy oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, dowód osobisty).



Na terenie Unii Europejskiej honoruje się polskie prawo jazdy. W pozostałych krajach wymagany jest jego międzynarodowy odpowiednik.

Przed urlopem poza UE należy sprawdzić, czy wybrany kraj jest stroną Konwencji Genewskiej lub Wiedeńskiej.

Wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy to koszt 35,50 zł za dokument zgodny z jedną z konwencji. Jeśli kierowca chce otrzymać dokumenty spełniające wymogi ich obu, musi wnieść opłatę w kwocie 71 zł. Czas oczekiwania na międzynarodowe prawo jazdy wynosi do 3 dni roboczych. Dokument jest wydawany na rok lub 3 lata. Zależy to od konwencji.

Ile kosztuje wypożyczenie auta za granicą?

Cena, którą należy zapłacić za wypożyczenie auta na wakacje, zależy od lokalizacji i klasy wybranego pojazdu.

Przykładowo w popularnym włoskim kurorcie Rimini ceny wynajmu małego samochodu, takiego jak Opel Corsa lub Fiat 500, zaczynają się od ok. 400 zł za dobę.

Koszt wypożyczenia kompaktowego auta typu Ford Focus lub Volkswagen Golf zaczyna się od ok. 600 zł za dobę.

Natomiast wypożyczenie na auta wakacje z segmentu SUV wiąże się z opłatą od ok. 700 zł w górę za każdy dzień.

Wypożyczasz auto? Zrób dużo zdjęć. To może się przydać

Samochody z wypożyczalni nie mają łatwego życia. Jeżdżą nimi kierowcy o różnych umiejętnościach oraz temperamencie.

Przy odbiorze auta z wypożyczalni należy dokładnie ocenić jego stan. Protokoły zdawczo-odbiorcze często sporządza się w języku lokalnym oraz angielskim, co może utrudnić przyswojenie wszystkich istotnych informacji.

Jeśli samochód ma widoczne uszkodzenia, trzeba od razu zgłosić ten fakt obsłudze. Wykonanie zdjęć pojazdu w momencie jego wydania, w czasie podróży oraz podczas zwrotu do wypożyczalni pozwoli łatwiej rozstrzygać ewentualne spory.

Pamiętaj o ubezpieczeniu wypożyczonego auta. Na co zwrócić uwagę?

Oferty cenowe wypożyczalni samochodów często zapewniają ograniczony zakres odpowiedzialności za powierzony pojazd. Pamiętaj o ubezpieczeniu wypożyczonego auta.

Na co zwrócić uwagę? Udział własny w szkodzie lub kradzieży samochodu może wynosić nawet kilka tysięcy euro bądź równowartości tej kwoty w lokalnej walucie.

Dlatego należy dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Opłata znosząca udział własny w szkodach na pojeździe zazwyczaj nie jest wysoka w stosunku do ceny najmu. Decydując się na wypożyczenie auta na wakacje, warto ją uiścić.

Karta kredytowa i kaucja w wypożyczalni samochodów. O co chodzi?

Wniesienie kaucji jest często wymagane przez wypożyczalnie samochodów. Najczęściej to kwota na poziomie kilkuset euro, która zostaje zwrócona po oddaniu pojazdu w niepogorszonym stanie.

Kwota zależy od klasy pojazdu. Im większe auto, tym wyższa kaucja.

Potrzebna do tego jest karta kredytowa. Kaucja ma nałożoną blokadę na okres wynajmu pojazdu. Należy pamiętać, że wypożyczalnie mogą nie akceptować kart debetowych do konta, a jedynie karty kredytowe.

Zwrot auta do wypożyczalni. O czym musisz pamiętać?

Po zakończonej podróży nadchodzi czas na zwrot auta do wypożyczalni. O czym musisz pamiętać? Zdecydowana większość wypożyczalni oddaje do dyspozycji auto z pełnym bakiem.

Gdy wypożyczenie auta na wakacje dobiegnie końca, należy pamiętać o zatankowaniu go do pełna. W przeciwnym wypadku część kaucji zostanie potrącona na koszt paliwa oraz opłatę za usługę tankowania.

Warto też zrobić zdjęcia podczas zwrotu auta. Mogą być one pomocne przy wyjaśnianiu sporów dotyczących stanu zwracanego pojazdu.

