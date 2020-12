Jak wydłużyć trwałość samochodu? 40 prostych sposobów

Stosując się do tych 40 rad, można przedłużyć żywotność podzespołów samochodu. Co ważne, w większości przypadków wystarczy jedynie korekta przyzwyczajeń.

1. POZWÓL MU SIĘ ROZGRZAĆ

Zdjęcie Do osiągnięcia temperatury 90 stopni nie powinno się przekraczać połowy skali obrotów i połowy pełnego obciążenia. / Motor

Przed bardziej dynamiczną jazdą olej silnikowy powinien osiągnąć właściwą temperaturę pracy. Wtedy jego lepkość wchodzi w zakres przewidziany przez producenta samochodu. Zimny olej ma złą płynność i nie smaruje właściwie. Osobną kwestią jest praca elementów metalowych silnika na zimno. Temperatura wpływa na ich tarcie - dopiero po rozgrzaniu przestaje ono być dla silnika niszczące.

RADA: do osiągnięcia temperatury 90 stopni nie przekraczaj połowy skali obrotów i połowy pełnego obciążenia.

2. NIE ROZGRZEWAJ DŁUGO NA POSTOJU

Rozgrzewanie silnika powinno mieć miejsce podczas normalnej jazdy, z umiarkowanymi obciążeniami. W trakcie jazdy generowane jest więcej energii cieplnej, co powoduje, że silnik szybciej osiąga właściwą temperaturę pracy. Rozgrzewanie silnika na postoju jest długie i nieefektywne, gdyż jednostka pracująca na biegu jałowym wytwarza mało ciepła. Jazda skraca rozgrzewanie.

RADA: powyżej -10°C rozpoczynaj jazdę tuż po uruchomieniu. Tylko na silnym mrozie możesz dać silnikowi pół minuty.

3. NIE PRZEKRACZAJ OBROTÓW MOCY MAKSYMALNEJ

Zdjęcie

Wysokie obroty powodują podwyższone spalanie oleju (pierścienie tłokowe nie nadążają z jego zgarnianiem), a ponadto dochodzi do przyspieszonego zużywania się elementów ruchomych.

RADA: Zmieniaj bieg na wyższy najpóźniej przy dojściu do obrotów mocy maksymalnej, a najlepiej - dużo wcześniej.

4. UNIKAJ ZBYT NISKICH OBROTÓW PRACY SILNIKA

Same niskie obroty nie są dla silnika szkodliwe, ale już zbyt niskie obroty w połączeniu z mocnym wciśnięciem pedału gazu - tak. Tylko silniki po downsizingu są przystosowane do jazdy z dużym obciążeniem przy niskich obrotach (mają inaczej ułożyskowany wał korbowy). W przypadku jednostek o klasycznej konstrukcji nie należy dłużej jechać z maksymalnie wciśniętym gazem, jeżeli obroty nie przekraczają 2000. Taka jazda silnie obciąża panewki i wał korbowy.

RADA: Przyjmij, że jazda z pedałem gazu wciśniętym do oporu nie jest szkodliwa dla silnika, jeżeli obroty przekraczają 2000.

5. SCHŁODŹ SILNIK PO FORSOWNEJ JEŹDZIE

Zdjęcie

Uwaga ta dotyczy głównie silników turbo. Chodzi o to, aby doszło do takiego schłodzenia turbosprężarki i temperatura jej ułożyskowania spadła poniżej punktu koksowania oleju silnikowego. Dzięki temu po zatrzymaniu obiegu oleju w momencie wyłączenia silnika nie będzie się tam tworzył osad.

RADA: po szybkiej jeździe odczekaj od pół do minuty, aby olej schłodził turbo.

6. ZLECAJ KONTROLĘ CIŚNIENIA OLEJU

Zdjęcie

Jeżeli masz diesla Renault albo 2.0 TDI PD, to raz na dwa lata poproś mechanika o sprawdzenie ciśnienia smarowania. To jednostki, w których pompa oleju z wiekiem wyraźnie traci sprawność i bywa to powodem zatarcia silnika.

RADA: w problematycznych silnikach sprawdzaj ciśnienie raz na dwa lata, w pozostałych co każde 100 tys. km.

7. KONTROLUJ POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO

Zdjęcie

Niedobór oleju to jeden z najczęstszych powodów zatarcia silnika lub uszkodzenia rozrządu łańcuchowego (napinacz jest prawie zawsze olejowy). Usterki te generują ogromne koszty. Przy zbyt niskim poziomie na zakrętach i przy hamowaniu do układu smarowania dostaje się powietrze, co chwilowo obniża ciśnienie oleju.

RADA: w autach bez problemów olejowych wystarczy to robić raz na kilka tys. km, a w tych zużywających olej warto to robić częściej niż raz na 1000 km.

8. SKRACAJ INTERWAŁY WYMIANY OLEJU

Zdjęcie

Wymiana oleju co 30 tys. km szkodzi silnikowi, nawet jeżeli dopuszcza to producent i stosuje się olej Long Life. To jedna z przyczyn problemów z panewkami Renault 1.5-1.9 dCi czy BMW 2.0d. Tu nie warto oszczędzać.

RADA: wymieniaj olej co 10 tys. km jeżeli auto jeździ głownie w mieście i nie więcej niż co 15 tys. km jeżeli częściej porusza się w trasach.

9. USUWAJ ŹRÓDŁA WYCIEKÓW

Zdjęcie

Wycieki oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych to nie tylko kwestia estetyki. Olej dostający się na pasek rozrządu czy paski osprzętu powoduje niszczenie ich gumy. Wyciek od strony sprzęgła niszczy tarczę sprzęgła, a wycieki z głowicy skutkują spływaniem oleju na kolektor wydechowy, jego spalaniem się i systematycznym podtruwaniem pasażerów (nawet jeżeli tego nie czuć). Ponadto nasilone wycieki mogą doprowadzić do zatarcia silnika lub skrzyni biegów.

RADA: brudny silnik warto umyć i zlokalizować wycieki. Wiele z nich można usunąć przy okazji wymiany rozrządu lub sprzęgła.

