Oto najczęściej popełniane błędy przez kierowców, które mogą doprowadzić do kolizji. Podpowiadamy, jak należy zachować się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

Rondo o kilku pasach ruchu, a tym bardziej takie, po którym dodatkowo poruszają się tramwaje, to dla wielu kierowców spore wyzwanie.

Kierowcy nie zawsze wiedzą, jak należy się zachować przy opuszczaniu ronda lub widząc pojazd szynowy, tracą pewność, kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo.

Tymczasem ronda są budowane po to, aby zmniejszyć zagrożenie w miejscu przecinania się kierunków ruchu i zapewnić większą płynność jazdy.

Zwykle ronda te oczekiwania spełniają i niemal nie dochodzi na nich do poważnych wypadków. Drogowcy zdają sobie jednak sprawę, że skrzyżowania o ruchu okrężnym nie zawsze są bezpieczne i w takich miejscach stosują ronda turbinowe, które także mają ograniczyć ryzyko pomyłki.

Z kolei na rondach, po których poruszają się również tramwaje, instalowana jest sygnalizacja świetlna, która reguluje pierwszeństwo przejazdu.

Niestety, przepisy ruchu drogowego odnoszące się do jazdy po rondach pozostają daleko w tyle za rzeczywistością. Aktualnie w prawie o ruchu drogowym nie ma nawet definicji ronda! Sytuacja ta sprawia, że wykształciło się wiele obiegowych opinii dotyczących jazdy po takich skrzyżowaniach.

Również przepisy związane z ruchem tramwajów nie należą do prostych, ponieważ zawierają wiele wyjątków od reguły i potrafią zaskoczyć każdego kierowcę - szczególnie na rondach.

Efekt? Kierowcy przez brak wiedzy lub nieprawidłowe zrozumienie przepisów dość często popełniają na rondach błędy, które mogą skończyć się kolizją, a nawet wypadkiem.

Poniżej przedstawiamy zasady jazdy po rondzie oraz najczęściej popełniane błędy - zarówno na rondach klasycznych, jak i na tych, po których jeżdżą tramwaje.

Warto zapamiętać, że klasyczne ronda opuszcza się prawym pasem ruchu. Można również z lewego pasa, ale po przepuszczeniu pojazdów znajdujących się na pasie prawym.

Z kolei poruszając się na rondzie turbinowym, trzeba zawsze patrzeć na znaki poziome, które wskazują, jak należy zjeżdżać ze skrzyżowania.

ZASADY JAZDY PO RONDZIE

WJAZD NA RONDO

Jeśli przed rondem stoi znak "Ustąp pierwszeństwa", pojazdy zamierzające wjechać na rondo muszą ustąpić pierwszeństwa autom znajdującym się na nim. Jeśli znaku "podporządkowania" brak, pierwszeństwo ma pojazd zamierzający wjechać na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

JAZDA PRAWYM PASEM RUCHU

Wbrew obiegowym opiniom, jadąc prawym pasem, nie trzeba skręcać w najbliższą drogę wylotową, by opuścić rondo.

Uwaga! Nie dotyczy to rond turbinowych, na których znajdują się znaki poziomie i pionowe regulujące zasady zajmowania pasów ruchu czy zjazdu z ronda. Z tego powodu przed wjazdem na rondo turbinowe należy patrzeć na umieszczone wcześniej tablice, które podpowiadają pas ruchu, który należy zająć. A będąc już na rondzi,e wystarczy obserwować linie na drodze.

ZMIANA PASA RUCHU NA RONDZIE

Zasady zmiany pasa ruchu na rondzie są takie same jak na każdej innej drodze. Trzeba włączyć kierunkowskaz i ustąpić pierwszeństwa jadącym po pasie, na który zamierzamy wjechać.

ZJAZD Z RONDA

Manewr powinien być wykonywany z prawego pasa ruchu. A jeżeli kierowca zjeżdża z lewego pasa ruchu, zanim wjedzie na pas prawy, ma obowiązek przepuścić pojazdy znajdujące się na prawym pasie.

TRAMWAJ WJEŻDŻAJĄCY NA RONDO NIE MA PIERWSZEŃSTWA

Dotyczy to sytuacji, w której przed rondem znajduje się znak "Ustąp pierwszeństwa".

TRAMWAJ ZJEŻDŻAJĄCY Z RONDA MA PIERWSZEŃSTWO

W tej sytuacji pierwszeństwo jest bezwzględne dla tramwaju. Uwaga! Pojazdy szynowe mają czasem dodatkową sygnalizację świetlną, a więc wyjeżdżając z wyspy ronda, zatrzymają się przed przecięciem jezdni.

BŁĘDY, KTÓRE POPEŁNIAJĄ KIEROWCY NA RONDZIE

NIESYGNALIZOWANIE ZJAZDU Z RONDA

Brak sygnalizowania lub zjazd z włączonym lewym kierunkowskazem to częste błędy kierowców. Opuszczając rondo, należy włączyć prawy kierunkowskaz przed wjazdem na drogę wylotową. Jego brak powoduje, że osoby chcące na nie wjechać muszą dłużej czekać na możliwość wjazdu na rondo, ponieważ nie wiedzą, że chcemy z niego zjechać.

ZATRZYMYWANIE SIĘ PRZED TRAMWAJEM WJEŻDŻAJĄCYM NA RONDO

Jeśli na rondzie nie ma sygnalizacji świetlnej, kierowca pojazdu [1] przejeżdża przed tramwajem [2], który ma przed sobą znak "Ustąp pierwszeństwa" i wjeżdża na rondo. Niestety, wielu kierowców zatrzymuje się, aby "profilaktycznie" przepuścić tramwaj, czego może się nie spodziewać inny kierowca. A to może to doprowadzić do kolizji.

WYMUSZENIE PIERWSZEŃSTWA, KIEDY TRAMWAJ ZJEŻDŻA Z RONDA

Po wjechaniu na rondo (bez sygnalizacji świetlnej lub z wyłączoną sygnalizacją) tramwaj zawsze nabywa pierwszeństwo i to niezależnie od tego, czy jedzie prosto, czy skręca. Z tego powodu samochód bezwzględnie ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu zjeżdżającemu z wyspy ronda - o czym nie zawsze pamiętają kierowcy.

BŁĘDNE SYGNALIZOWANIE WJAZDU NA RONDO

Przy wjeździe na rondo nie ma obowiązku używania kierunkowskazów. Dopiero po wjeździe na rondo istnieje obowiązek sygnalizowania swoich zamiarów. I jak mantrę będziemy powtarzać, że kierunkowskaz należy włączyć, gdy zmieniamy pas ruchu lub gdy zamierzamy opuścić skrzyżowanie o ruchu okrężnym (zawsze prawy).

ZAJECHANIE DROGI PRZY ZMIANIE PASA

Kolejny przykład błędu, który dość często doprowadzają do nieporozumień i kolizji na rondach. W sytuacji pokazanej na zdjęciu kierowca czerwonego auta [2] nie może zjechać na prawą część jezdni na rondzie. Powód? Pas ruchu, na który zamierza wjechać, jest już zajęty przez inny samochód. Tymczasem wielu kierowców błędnie uważa, że pojazd [1] znajdując się na prawym pasie musi opuścić rondo najbliższym zjazdem, robiąc na nim miejsce dla pojazdu [2].

NIEPRAWIDŁOWY WJAZD NA RONDO

Pojazdy znajdujące się na rondzie mają pierwszeństwo (o ile przed skrzyżowaniem znajduje się znak "Ustąp pierwszeństwa") przed pojazdami zamierzającymi wjechać na rondo. W sytuacji pokazanej na zdjęciu pojazd [1] mógłby wjechać na prawy pas, ale lewym pasem zbliża się pojazd [2], który w każdej chwili może zjechać na prawy pas ruchu i to on będzie miał pierwszeństwo.

NIEPRAWIDŁOWY ZJAZD Z RONDA

W tej sytuacji pojazd [1] ma pierwszeństwo. Kierowca czerwonego auta [2] nie ma w tym przypadku prawa wjechać na prawy pas na rondzie bez przepuszczenia pojazdów już znajdujących się na tym pasie ruchu.

Uwaga! Opisana sytuacji dotyczy ronda bez linii naprowadzających do zjazdu z ronda, które mogą zmieniać zasady zjazdu z ronda.

NIEZAUWAŻENIE RONDA

Na wielu mniejszych ulicach można spotkać mikroskopijne ronda. Problem w tym, że niektórzy kierowcy traktują jak zwykłe skrzyżowania (nie wiedzą, że wjeżdżają na rondo) i przejeżdżają przez nie prosto, nie ustępując pierwszeństwa kierowcom znajdującym się już na skrzyżowaniu. Taki manewr może być przyczyną wypadku z powodu wymuszenia pierwszeństwa.

WYMUSZENIE PIERWSZEŃSTWA NA RONDZIE

Rondo bez znaku "ustąp pierwszeństwa" co prawda nie jest zbyt często spotykane, ale jest to prawdziwa pułapka dla poruszających się po rondzie. To oni muszą bowiem ustąpić pierwszeństwa kierowcom, którzy chcą wjechać na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Nic więc dziwnego, że w takich miejscach często dochodzi do kolizji.

Tekst: Sebastian Sulowski, zdjęcia: archiwum