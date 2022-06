Spis treści: 01 Jak wybrać parking przy lotnisku?

02 Jakie parkingi są przy lotnisku Chopina?

03 Ile kosztują parkingi długoterminowe na Okęciu?

Jak wybrać parking przy lotnisku?

Parkowanie samochodu na czas urlopu w przypadkowym miejscu nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak wybrać parking przy lotnisku? Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Cena często należy do decydujących czynników podczas wyboru parkingu lotniskowego. Najtańsza oferta nie zawsze musi oznaczać najlepszą. Przed dokonaniem rezerwacji warto sprawdzić, jakie zabezpieczenia oferuje wybrane miejsce.

Ogrodzony teren, całodobowa ochrona i monitoring zwiększają poziom bezpieczeństwa oraz znacznie utrudniają dostęp osobom postronnym.

Parkowanie w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo dla pojazdu jest kluczowe, ale nie można zapominać też o komforcie kierowcy i pasażerów. Im bliżej lotniska znajduje się parking, tym mniej czasu potrzeba, aby dotrzeć z bagażami do terminalu.

Jedynie, gdy parking znajduje się na terenie lotniska lub w bardzo bliskiej okolicy, można pokonać ten dystans piechotą.

Jeśli miejsce postoju auta znajduje się w większej odległości, potrzebny będzie transfer. Usługa ta zazwyczaj zawarta jest w cenie za parkowanie i polega na przewozie osób oraz ich bagaży z parkingu na lotnisko. Aby nie spóźnić się na samolot, koniecznie należy sprawdzić, ile czasu zajmuje przejazd do terminalu.

Przed dokonaniem rezerwacji parkingu warto zapoznać się z opiniami dostępnymi w internecie. Pozwoli to wybrać miejsce postoju samochodu, które oferuje wysoki poziom usług.

Jakie parkingi są przy lotnisku Chopina?

Warszawskie lotnisko na Okęciu obsługuje największą liczbę pasażerów w Polsce. Jakie parkingi są przy lotnisku Chopina?

Dostępnych jest wiele rozwiązań umożliwiających parkowanie. Warszawskie lotnisko Chopina oferuje 3000 miejsc postojowych na parkingach P1, P2, P3, P4, Premium i Bus. Dla osób podwożących pasażerów na lotnisko przeznaczona jest strefa Kiss&Fly, posiadająca 89 miejsc.

Parkowanie do 7 minut jest bezpłatne. Opłata za postój do 15 minut wynosi 30 zł, a każda kolejna minuta kosztuje 1 zł.

Najbliżej terminala znajdują się wielopoziomowe parkingi godzinowe oraz dobowe.

Parking Premium jest najdroższy i oferuje 58 komfortowych miejsc. Parking P2 mieści się w tym samym budynku, a obok znajduje się 7-piętrowy parking P1. Są one polecane kierowcom przywożącym lub odbierającym pasażerów z lotniska.

W odległości ok. 250 metrów od terminala znajduje się niestrzeżony parking dobowy P3. Dysponuje ograniczoną liczbą miejsc i nie ma możliwości dokonania rezerwacji online. Zazwyczaj trudno znaleźć na nim wolne miejsce. Pierwsza doba parkowania kosztuje 120 zł. Każda kolejna, aż do 5 dni, to wydatek 60 zł. 6 doba i każda następna kosztuje 10 zł.

Nieco dalej zlokalizowany jest parking dobowy P4, który znajduje się na świeżym powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Dotarcie do terminala zajmuje ok. 2-3 minuty. Parking P4 jest ubezpieczony, monitorowany i strzeżony, a większość miejsc można zarezerwować jedynie online.

Parking P4 to dobry wybór dla podróżnych zostawiających swój pojazd na dłużej. Pierwszy dzień kosztuje 220 zł, ale każdy kolejny wymaga dopłaty tylko 10 zł.

Ile kosztują parkingi długoterminowe na Okęciu?

W okolicach lotniska Chopina w Warszawie znajduje się wiele parkingów długoterminowych, które oferują zróżnicowane ceny oraz różny zakres usług.

Ile kosztują parkingi na Okęciu? Odpowiedź w poniższym zestawieniu przy założeniu wyjazdu trwającego tydzień:

Parkuj Leć - parking przy Lotnisku Okęcie. Znajduje się niecałe 7 km od portu lotniczego przy ul. Pogranicznej 11. Transfer jest wliczony w cenę i zajmuje ok. 13 minut. Cena postoju trwającego od 7 do 8 dni to 220 zł. Każdy kolejny dzień kosztuje 10 zł.

START Parking Lotnisko Warszawa - zlokalizowany jest na ul. Wykusz 57, ok. 5 km od terminalu, a czas potrzebny na dojazd wynosi ok. 9 minut. Postój trwający 7 dni wiąże się z wniesieniem opłaty w kwocie 200 zł, która zawiera też transfer w obie strony.

Parking Lotnisko Warszawa Okęcie - mieści się przy ulicy Szyszkowej 45 i jest oddalony o nieco ponad 7 km od portu lotniczego im. Chopina. Transfer zajmuje ok. 13 minut i jest wliczony w cenę postoju. Parkowanie samochodu na okres od 7 do 8 dni kosztuje 220 zł.

Parking Dominik - położony przy ul. Modularnej 6 znajduje się niecałe 6 km od terminalu. Wliczony w cenę transfer zajmuje ok. 11 minut. Cena za parkowanie od 7 do 8 dni wynosi 200 zł.

Parking Holiday - mieści się na ul. Leonidasa 49 i dzieli go nieco ponad 5 km od lotniska im. Chopina. Koszt 7-dniowego postoju to 205 zł, a trwający ok. 10 minut transfer wliczony jest w cenę.

