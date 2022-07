Co jest najważniejsze w samochodzie używanym?

Z badania Santander Consumer Multirent "Polak kupuje auto używane" wynika, że ogólny stan techniczny pojazdu używanego był najczęściej wskazywanym (51 proc.) czynnikiem wpływającym na jego zakup. W równej mierze zwracają na to uwagę kobiety i mężczyźni.

Dla 35 proc. istotna jest marka bądź model pojazdu oraz jego przebieg - 34 proc. wskazań.

Dla młodych kierowców ważna jest marka

Jak wskazała Katarzyna Szmit-Kasprzak z Santander Consumer Multirent, młodzi podczas wyboru auta używanego częściej od innych grup wiekowych kierują się również marką pojazdu. "Może być to spowodowane tym, że decydują się oni na konkretnego producenta, którego pojazdy słyną np. z trwałości czy dobrego stosunku jakości do ceny" - zaznaczyła.

Reklama

Niski przebieg nie do pogardzenia

Dodała, że poza tym ankietowani często zwracają uwagę na stan licznika przebiegu. "Jest to ważny parametr, który ma przełożenie np. na wysokość ubezpieczenia OC. Na przebieg największą uwagę zwracają kobiety (42 proc. w porównaniu do 30 proc. mężczyzn) i osoby w wieku emerytalnym (40 proc. 70-latków)" - podała.

Z badania wynika również, że blisko co trzeci polski kierowca zwraca uwagę na wiek pojazdu (30 proc.), a co czwarty na to, czy ma on udokumentowaną historię (27 proc.).

Niska cena nie ma znaczenia?

Niewielkie znaczenie przy zakupie ma natomiast to, kto sprzedaje dane auto (np. dealer samochodowy lub znajomy) czy też fakt, że jest ono w niższej cenie niż w innych ofertach tego samego modelu (kolejno 13 i 8 proc. wskazań) - zauważono.

Zgodnie z informacją Santander Consumer Multirent, połowa ankietowanych (48 proc.) samodzielnie ogląda pojazd i udaje się nim na jazdę testową. Prawie 40 proc. decyduje się na sprawdzenie stanu planowanego zakupu w warsztacie samochodowym. Nieco mniej, bo 34 proc. osób przegląda historię auta w internecie, wykorzystując numer VIN. Z kolei 31 proc. decyduje się zaangażować w sprawę znajomego, który ma wiedzę na temat samochodów - wskazano.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26-29 kwietnia br. na użytkownikach aut używanych na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 500 kierowców.

***