W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia nowelizujący obecne rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Nie mamy dobrych informacji - chodzi o podwyżkę opłat.

Badania psychologiczne kierowców. U lekarza zapłacimy więcej

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy, że proponowane zmiany dotyczą aktualizacji opłat za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badania psychologiczne. Obecnie, na mocy rozporządzenia z lipca 2014 roku, kierowcy lub kandydaci na kierowców płacą za takie badanie po 150 zł. Resort zdrowia chce, by stawka została "zaktualizowana" do 200 zł.



Przedstawiciele resortu przekonują, ze nowa stawka jest zgodna z rzeczywistym kosztem przeprowadzenia badań - uwzględnia zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, "co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących". O tym, że podwyżka opłat za badania jest więcej niż pewna najlepiej świadczy fragment uzasadnienia, w którym czytamy, że:

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Obowiązkowe badania psychologiczne kierowców będą droższe

Przypomnijmy, w Polsce obowiązkowe badania psychologiczne przechodzą głównie kierowcy zawodowi. Chodzi m.in. o osoby zatrudnione w roli kierowcy, przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych czy kierujący tramwajem. W przypadku osób przed 60. rokiem życia badania wykonywać trzeba cyklicznie - co 5 lat. Po 60. roku życia wizytę w przychodni powtarzać trzeba co maksymalnie 30 miesięcy.

Badania psychologiczne dla kierowców. Lepiej zapisz się już teraz

W treści projektu czytamy, że nowy cennik badań psychologicznych kierowców miałby obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia projektowanego rozporządzenia. Pewnym pocieszeniem dla kierowców może być to, że propozycja podwyżek zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym:



postępowania w sprawie wydania orzeczenia psychologicznego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają opłacie określonej na poziomie 150 zł.

Jak wygląda badanie psychologiczne kierowców?

Badanie psychologiczne dla kierowców składa się z trzech części. Badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, badania sprawności procesów poznawczych oraz badania osobowości i dojrzałości społecznej. Pierwsze dwa przeprowadzane są przy pomocy specjalnej aparatury - tzw. aparatu Piórkowskego, aparatu krzyżowego oraz miernika czasu reakcji. Do określenia osobowości i dojrzałości społecznej służą testy. Oprócz tego sprawdzany jest również wzrok - badania wykonywane są w ciemni, by ocenić podatność kierowców na olśnienie (oślepienie światłami innych pojazdów) czy poziom tzw. widzenia zmierzchowego.